Mai multi parlamentari PNL si USR, printre care se numara Ovidiu Raetchi, Leon Danaila, Adriana Saftoiu, Alina Gorghiu (PNL) Cosette Chichirau, Cristina Pruna, Cristian Ghinea (USR), au depus la Senat un proiect de lege privind alaptarea in spatii publice, care prevede amenzi pentru persoanele sau firmele care discrimineaza mamele si incalca dreptul la hrana al copiilor.

Potrivit proiectului, faptele prevazute si sanctionate de catre acesta constituie, in acceptiunea legiuitorului, discriminare si incalcarea dreptului la hrana al copiilor. Constituie contraventie si se sanctioneaza evacuarea dintr-un spatiu public a unei mame care are dreptul de a se afla in acel spatiu si care alapteaza un copil de pana la 24 de luni; interzicerea in orice mod a alaptarii in spatii publice a unui copil de pana la 24 de luni; refuzul furnizarii de servicii unei persoane care...