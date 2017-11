Raportul RADET la un an de administrare speciala sub primarul Bucurestiului Gabriela Firea nu arata deloc bine si confirma lipsa investitiilor. Astfel, pierderile din retea in luna septembrie au crescut la 63,71%, fata de 55,42% in aceeasi perioada a anului trecut. Acest lucru se va regasi si in facturile clientilor finali, cetatenilor orasului.