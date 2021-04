[FOTO] Paștele Catolic, în imagini impresionante la Miercurea Ciuc

Impresionantul ceremonial de sfinţire a bucatelor cu ocazia Paştelui Catolic s-a desfăşurat în condiţii speciale, la Miercurea Ciuc, la eveniment participând un număr mare de persoane, care au respectat toate restricţiile impuse de pandemia de coronavirus.

Dacă în alţi ani ceremonialul se desfăşura doar pe platoul din faţa Palatului Administrativ din Miercurea Ciuc, autorităţile au decis, în acest an, să extindă zona, pentru păstrarea distanţei fizice, scrie Agerpres.

A fost blocată circulaţia pe două bulevarde din centrul oraşului, iar oamenii, purtând coşuri în care se aflau bucate de Paşti, s-au aşezat în ordine într-o zonă în formă de cruce, pe o suprafaţă de circa 2 kilometri.

Organizatorii au împărţit măşti de protecţie celor care nu aveau şi s-au asigurat că se păstrează distanţa fizică. De asemenea, pentru a reduce numărul de participanţi, îndemnul a fost să participe la ritual doar un singur membru al familiei.

Peste 3.000 de participanți

Organizatorii au anunţat, iniţial, că se aşteaptă participarea a două mii de persoane, dar numărul a fost de aproximativ 3.500.

Oamenii şi-au exprimat bucuria şi recunoştinţa că au putut lua parte, chiar şi în aceste condiţii, la un eveniment foarte important pentru oraş, în contextul în care anul trecut acest ritual a fost anulat, iar slujba de sfinţire a fost transmisă online, din cauza pandemiei de COVID-19.

"Este ceva extraordinar. Am aşteptat acest moment şi văd că se realizează. Îmi pare bine să văd oameni de ordine care întotdeauna ne-a ajutat la acest eveniment, iar acum îşi fac treaba cum trebuie. Aşa că suntem foarte fericiţi, aproape nu am cuvinte. Ne întâlnim foarte rar, nu prea ieşim din casă, iar acum ne-am întâlnit cu oameni pe care nu i-am văzut de un an de zile. Nu îmi doresc decât să se termine, sper ca în câteva luni să se termine", a spus un bărbat care participa la eveniment.

Un al locuitor al oraşului a mărturisit că este o zi a bucuriei şi "este un semn că mergem într-o direcţie bună", în vreme ce o femeie a spus, cu lacrimi în ochi, că "Învierea înseamnă speranţă, iar faptul că ne-am întâlnit astăzi, ne dă speranţa că vom trece cu bine peste tot".

Slujba de sfinţire a bucatelor a fost oficială de episcopul Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Alba Iulia, Tamas Jozsef, care s-a adresat credincioşilor, împreună cu mai mulţi preoţi catolici, de la un altar improvizat în faţa Casei de Cultură a Sindicatelor.

După slujbă, preoţii au mers printre oameni şi au sfinţit bucatele, pe acordurile imnurilor pascale.

Slujba online, în vreme de pandemie

Litughia a fost transmisă şi online, iar în zonele în care sunetul difuzoarelor amplasate în centrul oraşului nu se mai auzea, oamenii au ascultat la telefonul mobil mesajele transmise de preoţi.

Preotul Darvas-Kozma József a mulţumit instituţiilor statului pentru implicare şi pentru că au reacţionat la dorinţa oamenilor şi a precizat că este un moment plin de bucurie şi linişte sufletească.

"Acest moment e unul plin de bucurie, de eliberare spirituală că putem fi aici, împreună. Isus a spus: 'Unde doi sau trei oameni se aduna în numele meu, acolo sunt şi Eu". Aici suntem mai multe mii. Ne rugăm ca bunul Dumnezeu să pună capăt acestei pandemii şi ca traiul în această ţară să se îmbunătăţească.Vă dorim Sărbători Pascale binecuvântate tuturor", a spus preotul Darvas-Kozma József.

La finalul liturghiei, preoţii le-au adresat credincioşilor tradiţionalele urări de Paşti, iar la final a fost intonat imnul Ungariei şi cel secuiesc.

Viceprimarul municipiului Miercurea Ciuc, Bors Bela, şi-a exprimat, la rândul său, recunoştinţa pentru că acest eveniment deosebit în viaţa comunităţii a putut fi organizat şi a punctat faptul că este o perioadă în care cel mai important este să ne găsim liniştea sufletească.

"Paştele este cea mai mare sărbătoare creştină. Este o perioadă în care liniştea învinge zgomotele din viaţă. În această perioadă consider cel mai important lucru de a căuta şi de a găsi liniştea sufletească. Învierea Domnului pentru mine înseamnă Viaţă, viaţă veşnică, ca un dar primit de la Mântuitorul nostru. Ceremonia de sfinţire a bucatelor în dimineaţa Învierii este o tradiţie încă din secolul a X- a, pe care consider ca pe "coroana sărbătorii de Paşte". Sunt foarte recunoscător că în aceste condiţii de pandemie, cu respectarea restricţiilor, am reuşit să organizăm acest eveniment deosebit de important pentru toţi creştinii oraşului şi nu numai. Oamenii a dat dovadă de disciplină şi respect reciproc. Doresc pentru toată lumea ca Învierea Domnului să ne aducă binecuvântare! Mulţumim organizatorilor şi instituţiilor care ne-au sprijinit!", a declarat viceprimarul Bors Bela.

La Miercurea Ciuc, tradiţia sfinţirii bucatelor sub cerul liber este una extrem de iubită, care adună comunitatea împreună. Obiceiul de binecuvântare a bucatelor în centrul oraşului a fost instituit în anul 2001 de episcopul Tamas Jozsef, întrucât bisericile din jur deveniseră neîncăpătoare.

În prezent, acest ceremonial a devenit un simbol al Sărbătorilor Pascale catolice de la Miercurea Ciuc. Ritualul era ţinut şi înainte de 1989, dar atunci oamenii se adunau în apropierea lăcaşurilor de cult.

Sursa foto: Agerpres FOTO

