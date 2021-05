Producătorii de biciclete nu mai fac faţă solicitărilor

Distribuitorii de biciclete din Târgu Mureş susţin că la nivelul întregului continent european se înregistrează o criză acută de biciclete, care au devenit mijlocul principal de deplasare şi de relaxare pe fondul pandemiei de SARS-CoV-2, iar producătorii nu reuşesc să facă faţă comenzilor tot mai mari.

"În privinţa vânzării bicicletelor, piaţa e cam subţire fiindcă nu prea sunt biciclete disponibile, toate modelele sunt în întârziere, avem acces acum la biciclete la care am făcut precomenzi în urmă cu un an, din acele precomenzi am primit de la un anumit brand, noi distribuim trei branduri, două dintre acestea au trimis foarte puţin din comenzile făcute. Explicaţia pentru faptul că nu sunt biciclete în toată Europa este aceea că există o supracerinţă de biciclete, lumea a început să meargă cu bicicleta. Au cumpărat biciclete nişte oameni care nici nu credeam că se urcă pe bicicletă vreodată. Aceasta este explicaţia de ce se întârzie transportul. Sunt promisiuni că mai primim undeva în luna septembrie, fiindcă această criză de biciclete şi de accesorii - fiindcă nu sunt nici piese - s-a simţit încă din august. În toată Europa este aşa, toate depozitele sunt goale. Pandemia a avut într-adevăr un rol important fiindcă oamenii s-au simţit închişi şi cum s-a permis accesul afară, pentru sport şi mişcare, toată lumea a cumpărat biciclete. Era un motiv în plus ca să iasă la mişcare, mai ales că erau limitate activităţile sportive. Atunci acesta a fost un mod de a ieşi în natură", a declarat Gyorgy Levente, proprietarul unui magazin şi service de biciclete din Târgu Mureş, scrie Agerpres.

El a spus că cererea este în continuare foarte mare, deşi preţurile au crescut cu cel puţin 15%, atât la biciclete, cât mai ales la piese de schimb.

"Comenzi pentru biciclete avem, dar încă nu sunt onorate, avem câţiva clienţi care aşteaptă de câteva luni nişte biciclete mai performante, dar, din păcate, se tot amână data livrării. Un distribuitor a avut plătită integral comanda, trei containere de biciclete, încă de anul trecut şi încă nu au ajuns. La toţi producătorii este aceeaşi problemă, sunt anumiţi producători care vând exclusiv online, dar şi acolo sunt nişte date destul de lungi, prin august-septembrie", a arătat acesta.

De asemenea, şi la bicicletele pentru copii este criză, întrucât unii producători au renunţat să mai facă anumite modele pentru cei mici, ''fiindcă sunt cerinţe pentru cele pentru adulţi şi nu au capacitate''.

"Acest sport a prins aripi, sunt tot mai mulţi pasionaţi care ies cu bicicletele", a precizat Gyorgy Levente.

