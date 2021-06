Vlog Clotilde Armand despre "cea mai gravă problemă” de la preluarea mandatului

Primarul Sectorului 1 al Capitalei, Clotilde Armand, afirmă că cea "mai gravă problemă" de la preluarea mandatului a fost oprirea "hemoragiei financiare" către Romprest.

"Anul trecut facturile trimise de operatorul de salubritate au cunoscut o creştere substanţială la peste un sfert din veniturile Primăriei Sectorului 1. Din luna iulie 2020 administraţia PSD nu a mai plătit aceste facturi supra-dimensionate şi ni le-a lăsat moştenire, la fel ca şi recuperarea prejudiciului semnalat de Curtea de Conturi de 100 milioane. Am solicitat Romprest documentele de justificare a prestaţiilor şi am cerut Consiliului Local exercitarea dreptului de control asupra costurilor nete ale operatorului pentru activitatea de salubrizare. Am oprit plata facturilor ilegale. Am pregătit alternativa la Romprest, dacă nu vor mai ridica deşeurile. Pe rolul instanţelor şi la DNA sunt mai multe acţiuni în curs. Ne dorim să ajungem la un buget de salubrizare echilibrat, la cost comparabil cu alte oraşe mari din România. Serviciile de salubrizare practicate de Romprest costă comunitatea din Sectorul 1 de 10 ori mai mult decât la Constanţa sau Braşov," a declarat Clotilde Armand într-un vlog postat pe YouTube, citat într-un comunicat al Primăriei Sectorului 1.

Potrivit sursei citate, edilul a explicat că prima prioritate a fost reechilibrarea bugetară, o adaptare a priorităţilor la situaţia pe care a găsit-o în Primărie în urmă cu şase luni, scrie Agerpres.

"Administraţia pesedistă a lăsat o gaură bugetară imensă cu numeroase facturi neplătite. Pe baza unor venituri supra-evaluate în momentul aprobării bugetului în 2020, au fost decise cheltuieli foarte mari, vizând achiziţii de tip electoral. Am făcut mari eforturi pentru re-eşalonarea facturilor, renegociere, contestare, astfel încât să ajungem la o gestiune financiară sustenabilă. Anul 2021 înseamnă, din păcate, un buget votat cu o mare întârziere, abia pe 12 aprilie, şi grevat de restanţele de anul trecut," a afirmat primarul Sectorului 1.

O altă prioritate a fost reorganizarea unor servicii pentru administraţie corectă şi eficientă.

"Imediat după preluarea mandatului am reorganizat serviciile administrative din Sectorul 1 prin desfiinţarea a trei unităţi subordonate în care au fost semnalate deficienţe în gestionarea banului public: Administraţia Şcolilor, Administraţia Pieţelor, şi Centrul Cultural. Am comasat serviciile de suport: contabilitate, achiziţii, juridic, administrativ, pentru o mai mare eficienţă. Am preluat spre analiză şi evaluare toate dosarele de achiziţii şi investiţiile în curs," a explicat edilul.

Clotilde Armand precizează, totodată, că în acest moment sunt în pregătire şi alte reorganizări: Administraţia Domeniului Public, Poliţia Locală şi Centrul Caraiman.

"Am impus schimbări în conducerea unităţilor subordonate şi a direcţiilor din Primărie. Am organizat concursuri de recrutare pentru înnoirea personalului. Programul de lucru a fost prelungit vinerea până la 16.30. Am solicitat re-evaluarea sporurilor şi contabilizarea orelor suplimentare. Căutăm soluţii, nu piedici birocratice. Vrem un funcţionar mai implicat, reactiv, conştient de rolul său," a mai arătat edilul.

În ce priveşte transparenţa instituţională, primarul spune că au fost publicate pe site-ul oficial toate contractele încheiate de administraţia locală începând cu anul 2018 şi până în prezent. În acest moment este în lucru o platformă digitală la nivelul Primăriei, prin care se vor putea depune sesizări privind problemele din sector, de tip hartă interactivă, şi vor fi putea fi monitorizate mai eficient petiţiile.

"Am multiplicat acţiunile Corpului de Control din Primărie şi misiunile de audit. Am cerut sprijinul Ministerului Finanţelor pentru o misiune specială de audiere. Am colaborat cu DNA pentru a transmite toate documentele solicitate în anchetele care vizează numeroase achiziţii ilegale decise de vechea administraţie", a punctat primarul Sectorului 1.

În ceea ce priveşte reducerea cheltuielilor, sursa menţionată afirmă că au fost renegociate contractele de pază, curăţenie, utilităţi şi multe alte servicii, au fost eliminate contractele de consultanţă care nu au produs rezultate şi au fost instalate echipamente GPS pe autoturismele de serviciu.

Primăria a organizat o campanie de curăţire a peisajului urban: fără panouri publicitare ilegale, fără construcţii temporare lipsite de autorizaţii, fără terase şi chioşcuri improvizate, fără cabluri supendate. "Am cerut Poliţiei Locale să aplice amenzi acolo unde este cazul astfel încât să impunem respectarea legii," a declarat Clotilde Armand.

La capitolul amenajarea de spaţii verzi a fost punctată inaugurarea Parcului "Elisabeta Rizea" şi a deschiderea primului tronson din viitoarea "Promenadă Verde."

În luna ianuarie, a fost deschis cel mai mare centru de vaccinare din ţară, în pavilionul C2 de la Romexpo fiind administrate peste 200.000 de doze de vaccin anti-Covid. Raportat la numărul populaţiei, efortul Primăriei Sectorului 1 este foarte mare din punct de vedere financiar şi al resurselor umane angajate., până la sfârşitul lunii aprilie cheltuielile totale ajungând la 3,5 milioane lei.

"Am planificat investiţiile din următoarea perioadă. Bugetul votat cu întârziere a împiedicat demararea investiţiilor înainte de luna mai," a mai spus edilul.

Lista principalelor investiţii aflate în curs cuprinde programul de reabilitare termică a blocurilor, modernizarea de străzi, amenajarea de parcări şi staţii de încărcare electrice. renovarea şi deschiderea de şcoli, reabilitarea unor instituţii culturale, extinderea spaţiilor verzi şi plantarea de arbori.

"Am fost aleasă Primar al Sectorului 1 în urmă cu şase luni. Am declarat atunci în mod solemn că înţeleg să reprezint interesele tuturor celor care locuiesc şi muncesc în acest sector, indiferent dacă mi-au acordat votul sau nu. Continuăm să facem ce am promis, continuăm reconstrucţia Sectorului 1", a mai spus Clotilde Armand, citată în comunicat.

