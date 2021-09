ANRE investighează 26 de companii din energie pentru manipularea pieţei

Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie (ANRE) investighează 26 de companii energetice pentru manipularea pieţei, iar amenzile vor fi între 5 şi 10% din cifra lor de afaceri, a afirmat Dumitru Chiriţă, preşedintele ANRE.

El a fost audiat în cadrul Comisiei parlamentare de anchetă privind preţurile energiei. "Avem 26 de operatori economici în investigaţie pentru manipularea pieţei. Ce am constatat: operatorul A îi vinde lui B o cantitate de energie electrică, B vinde lui A aceeaşi cantitate la preţuri crescute. Şi, prin această formulă de manipulare a pieţei, preţul creşte", a arătat Chiriţă, scrie Agerpres.

Potrivit acestuia, până acum, amenzile au fost simbolice, dar de acum înainte se va aplica legea care prevede aplicarea unor amenzi între 5 şi 10% din cifra de afaceri.

"Este destul de dificil să faci investigaţii în această zonă, dar avem aparatură care ne permite să facem clonare de date şi informaţii din sistemele electronice ale operatorilor. Este o dotare luată din Statele Unite, pentru care din şase în şase luni trebuie să semnez o declaraţie că nu o folosesc decât în scopul pentru care am achiziţionat-o", a adăugat preşedintele ANRE.

El a subliniat că toate aceste date au caracter confidenţial şi le va pune la dispoziţie doar comisiei de anchetă.

Citeste si: Vicepreședinte ANRE: Facturile aberant de mari sunt cauzate de...

ANRE: Factura la energie ar scădea cu până la 15%, dacă s-ar elimina certificatele verzi şi contribuţia de cogenerare

Facturile la electricitate s-ar reduce cu 10-15%, în medie, dacă certificatele verzi şi contribuţia de cogenerare ar fi plătite din bugetul de stat, nu de către consumatori, a mai spus Chiriţă.

În prezent, toţi consumatorii de electricitate plătesc în facturi, separat de preţul energiei, certificatele verzi (pentru producţia de energie regenerabilă) şi contribuţia de cogenerare de înaltă eficienţă.

"Am analizat eliminarea temporară din facturi a certificatelor verzi şi a contribuţiei de cogenerare. Am putea face acest lucru pentru o perioadă de şase luni, spre exemplu, pentru a vedea cum funcţionează piaţa", a spus Chiriţă.

Potrivit preşedintelui ANRE, costurile cu certificatele verzi şi contribuţia de cogenerare ar urma să fie asigurate din bugetul de stat, în această perioadă de şase luni, iar ANRE a făcut calcule cât ar însemna acest lucru.

Citeste si: Facturile la electricitate vor creşte cu aproape 30% în Italia

"La un consum mediu anual de 50 de TWh, la nivel naţional, efortul bugetar pentru a susţine certificatele verzi ar fi de 3,2 miliarde de lei pe an, iar, pentru contribuţia de cogenerare, un miliard de lei. Deci în total 4,2 miliarde de lei pentru un an. Dacă vom face acest lucru pentru o jumătate de an, este vorba de 2,1 miliarde de lei", a explicat Chiriţă.

Pentru un consumator casnic, acest lucru ar însemna o scădere a facturii de 10-15%, în medie, a adăugat el.

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: