Nicușor Dan nu a fost lăsat să intre la Guvern pentru că nu avea certificatul verde

Nicușor Dan, Primarul General al Muncipiului București a avut o întrevedere cu premierul demis, Florin Cîțu, în care s-a discutat despre probleme legate de lispa căldurii cu care se confruntă bucureștenii, la mai puțin de o lună de la venirea iernii. Edilul însă nu a fost lăsat să intre în incinta Palatului Victoria din cauză că nu este vaccinat și nu a prezentat certificatul verde.

Nicușor Dan nu a fost lăsat să intre la Guvern pentru că nu e vaccinat

Întâlnirea dintre Nicuşor Dan şi Florin Cîţu a fost mutată la sediul PNL pentru că primarul nu are certificat verde şi nu poate intra în Palatul Victoria. Reamintim că intrarea în instituțiile publice se face în baza certificatului verde care atestă vaccinarea unei persoane, o măsură adoptată de autorități în contextul creșterii numărului de cazuri de COVID-19.

Sursa foto: Agerpres

„Nu am în momentul acesta, dar nu ăsta a fost motivul pentru care am venit aici, da? Am ajuns acolo și mi s-a comunicat să vin aici. Când am ajuns acolo mi s-a comunicat că întâlnirea s-a mutat, m-am urcat în mașină și am venit aici”, a spus Nicușor Dan, potrivit HotNews.

Nicușor Dan a fost întrebat chiar zilele trecute dacă s-a vaccinat, iar răspunsul acestuia a fost că nu a apucat încă să se imunizeze împotriva COVID-19, dar că a trecut prin boală. Edilul a transmis însă că nu se declară împotriva vaccinului, mai ales în contextul în care la bază este un om de știință, după cum a declarat chiar el.

„Nicidecum (n.r. - întrebat dacă este împotriva vaccinului), sunt un om de ştiinţă, care citeşte, se informează şi ascultă de vocea ştiinţei, mi-am vaccinat fetiţa. Nu m-am vaccinat pentru că am trecut prin coronavirus, mi-a adus fetiţa de la grădiniţă. Sunt cam cinci-şase luni de atunci, mă voi vaccina şi în momentul în care mă voi vaccina o să aflaţi. Răspunsul meu este că mă voi vaccina”, a precizat Nicușor Dan, în weekend, potrivit Agerpres.

Nicușor Dan s-a îmbolnăvit de COVID-19 în luna mai

La finalul lunii august, cu prilejul prezentării bilanțului de 10 luni de la preluarea mandatului de primar al Muncipiului București, Nicușor Dan a mai fost întrebat de jurnaliști dacă s-a vaccinat împotriva COVID-19. Răspunsul de atunci al edilului era că a trecut prin boală în luna mai.

Pentru că fetița să se îmbolnăvise atunci de COVID-19, primarul Capitalei intrase în izolare, iar o săptămână mai târziu, Nicușor Dan a contractat și el virusul. El nu anunțase inițial că are boala pentru a nu interfera cu dezbaterea publică pe tema bugetului Capitalei.

Inițial am anunțat că are fetița mea, iar la o săptămână am făcut și eu. Din acest motiv am stat 3 săptămâni în izolare", a mai spus Nicușor Dan, potrivit sursei citate.

Citeste si: PSD propune acordarea unui certificat verde temporar

Sursa foto: Agerpres

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: