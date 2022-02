Campanie cu jucării donate de Ziua Internaţională a Bateriilor

Ziua Internaţională a Bateriilor va fi pe 18 februarie. Ea aduce în prim-plan o serie de acţiuni de reciclare. În perioada 15-28 februarie ECOTIC organizează, în parteneriat cu centrul comercial DN1 Value Center-Balotești, o campanie de colectare a jucăriilor electrice uzate, acestea fiind obiectele care generează cele mai multe baterii consumate. Astfel, părinții pot aduce împreună cu cei mici jucăriile electrice stricate de acasă pentru a fi reciclate, precum și pe cele încă funcționale pentru a fi donate.

ECOTIC și ECOTIC BAT, în parteneriat cu DN1 Value Centre-Balotești, organizează în perioada 15 – 28 februarie o campanie de colectare a jucăriilor electrice uzate. Campania vizează colectarea bateriilor uzate de la jucării.

"Este prima campanie care scoate în evidenţă faptul că jucăriile cu baterii sunt deşeuri electrice. Ne-am propus să le punem în vedere părinţilor că jucările care se strică sunt date spre o colectare separată. În anul 2020, noi am avut o iniţiativă de acest gen pentru bateriile de tip pastilă. Am atras atunci atenţia cât de periculoase sunt acestea pentru copii, dacă aceştia le înghit. La momentul respectiv, am purtat discuţii cu medici despre siguranța sănătăţii copiilor", a declarat, pentru wall-street.ro, Ema Cumpătă, coordonator comunicare ECOTIC.

Potrivit legii, magazinele care comercializează baterii și acumulatori dețin recipiente de colectare dedicate deșeurilor de baterii. Revenind la campanie, organizatorii ei susţin că sunt la început. "Este, de fapt un proiect pilot, fiind pentru prima dată când vorbim despre aşa ceva pe tema jucăriilor. Vrem să vedem cum merge şi, pe cât posibil, să ne extindem şi în alte centre comerciale", a mai spus Ema Cumpătă.

Duminică, 20 februarie, în intervalul 11-12:30, o parte clienţii centrului comercial Value Centre vor participa, alături de copiii lor, la ateliere organizate de ECOTIC pe tema colectării separate a deşeurilor.

Campania ECOTIC de colectare a jucăriilor electrice a demarat în contextul în care pe 18 februarie este Ziua Internaţională a Bateriilor. ECOTIC, organizaţie fondată în anul 2006, gestionează deșeurile de echipamente electrice și electronice.

Sursa foto: Shutterstock

