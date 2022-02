Care sunt etapele colectării deșeurilor electrice și unde poți recila

Protecţia mediului este un domeniu care oferă discuţii de tot felul şi o abordare extinsă. Sunt însă şi categorii speciale, iar reciclarea deşeurilor electrice presupune o atenţie aparte. Fie că vorbim despre electrocasnice, bateriile unor jucării stricate, telefoane mobile sau chiar becuri care nu mai funcţionează, trebuie să ştim să există centre de colectare specifice acestor produse devenite deşeuri.

Organizaţiile specializate care se ocupă de deşeurile electrice pun la dispoziţie amatorilor numere de contact, de genul celor call-center. Vorbim aici despre servicii gratuite de preluare a acestor echipamente electrice sau electronice de la domiciliu sau chiar de la locul de muncă. Aceleaşi ONG-uri pun însă la dispoziţie oamenilor şi posibilitatea de a completa online un formular. Cei care dau astfel spre reciclare deșeurile electrice nu fac altceva decât să împiedice aruncarea acestora în mediul înconjurător. Mai precis la gunoi.

"Noi avem zece ani în acest domeniu. Am început în 2012 cu 10-12 tone de deșeuri reciclate, iar progresul s-a simțit de la an la an. De exemplu, anul trecut am avut 895 de tone de baterii portabile în sistemul ECOTIC BAT. La nivelul deșeurilor electrice, vorbim despre o legislație implementată în Uniunea Europeană. De altfel, noi ținem pasul cu noutățile apărute în domeniu, fiind parte în WEEE Forum, locul unde sunt discuții de acest gen cu organizații din Irlanda, Anglia, Spania Italia si alte țări", a declarat, pentru wall-street.ro, Ema Cumpătă, coordonator comunicare ECOTIC, organizație specializată în colectarea deșeurilor electrice.

În ceea ce privește relația ONG-urilor cu autoritățile, aceasta nu este lipsită de probleme, soluțiile adesea venind din mediul privat.

"Noi avem colaborări cu autorităţile publice locale, locurile de unde toată lumea ar trebui să primească sprijin şi informări, dar nu mereu se întâmplă asta. Încă de anul trecut, promovăm ideea că toţi actorii şi salubrităţile locale ar trebui să fie implicaţi şi să ofere mai mult suport. Există o prevedere în legislaţie potrivit căreia toate magazinele care comercializează baterii, de exemplu, au obligaţia să pună la dispoziţie clienţilor recipiente pentru colectare. Astfel, noi am ajuns la 9.000 de centre de colectare. Lucrurile se întâmplă mai mult în zona privată decât în cea publică, de unde vine mai mult suport", a mai spus Ema Cumpătă.

O hartă a centrelor de colectare ECOTIC poate fi accesată la acest LINK.

Aproximativ două treimi dintre români (66%) susţin că înlocuiesc electrocasnicele mari uzate (frigider, cuptor, maşină de spălat), în medie, la 5-10 ani. În schimb, telefoanele mobile sunt schimbate o dată la 2-3 ani, relevă un studiu al Asociaţiei Environ, realizat de Reveal Marketing Research.

