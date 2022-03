Sondaj: 75% dintre români cred că Rusia e vinovată pentru război

Majoritatea românilor - 75,2% - consideră că Rusia este principalul vinovat pentru războiul din Ucraina şi doar 4,6% indică Ucraina, potrivit unui sondaj INSCOP MONITOR, realizat în perioada 2-7 martie, citat de Agepres.

Conform sondajului, 7,9% dintre cetăţeni cred că ţările occidentale sunt vinovate pentru acest conflict armat, iar 10,6% nu pot aprecia şi 1,7% nu răspund.

Votanţii PNL, în proporţie de 90%, ai USR (87%) şi ai PSD (86%) cred acest acest lucru în mai mare măsură decât votanţii AUR (67%).

De asemenea, marea majoritate a românilor - 79.2% - sunt de acord cu sancţiunile adoptate de Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii împotriva Rusiei, între aceştia 59,4% sunt total de acord, iar 19,8% sunt oarecum de acord. Doar 14.1% sunt oarecum sau total împotriva sancţiunilor.

Totodată, ponderea românilor care percep că ţara merge într-o direcţie bună după declanşarea războiului din Ucraina a crescut la 35,9%, faţă de 19,9% cât era în februarie.

Conform unui comunicat al INSCOP, explicaţia pentru creşterea numărul cetăţenilor români care cred că ţara merge în direcţie bună ar fi faptul că agresiunea Rusiei a adus aminte "cât de importantă este apartenenţa noastră la NATO&UE" şi ce înseamnă "această umbrelă de securitate şi dezvoltare" pentru direcţia corectă a ţării.

"Pare paradoxal, însă (...) tocmai comparaţia cu situaţia disperata a Ucrainei (...) a dus la perceperea mai clară de către populaţia României a avantajelor noastre reale. In plus, cu toţii am văzut infinite dovezi de bunătate şi mobilizare excepţională ale oamenilor în sprijinul refugiaţilor ceea ce este posibil să fi influenţat pozitiv modul în care românii îşi evaluează astăzi propria ţară", se arată în comunicat.

Potrivit sursei citate, nu se ştie dacă acest lucru este doar o emoţie de moment, iar peste câteva săptămâni se va reveni la cifrele obişnuite.

Sondajul INSCOP MONITOR, reprezentativ la nivel naţional, a fost realizat prin interviuri telefonice în perioada 2-7 martie 2022 pe un eşantion de 1077 de respondenţi. Eroarea maximă admisă este de +/-3%.

