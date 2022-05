Complexul comercial Geo Center a fost demolat. Ce va apărea în locul lui

Fără autorizație de 28 de ani, complexul comercial Geo Center din București a fost demolat. Resturile de la demolările magazinelor au fost ridicate, terenul este salubrizat, iar, în perioada următoare, vor începe lucrări pentru reamenjarea spațiului.

Potrivit reprezentanților Primăriei Sectorului 6, în locul complexului va apărea un spațiu destinat relaxării, cu locuri de joacă pentru copii.

Lucrările vor fi coordonate de Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 (ADPDU) și vor începe peste două săptămâni.

Nu este estimat un timp anume pentru terminarea lucrărilor, însă reprezentanții Primăriei speră ca acestea să se desfășoare cu rapiditate, mai ales că există și exemplul Cetății Histria, unde amenajarea a durat două luni, spațiul fiind de mai mari dimensiuni.

Geo Center se afla într-o zonă din București cunoscută pentru numărul mare de magazine și depozite de mobilă.

"Nu are nimeni dreptul să ocupe în interes personal spațiul public. Au fost destule, în plus am dărâmat și câteva sute de garaje. După cum știți, întotdeauna vin cu amenajări peisagistice. Ca să zic pe românește și drept, nu demolăm acum să îi dăm altcuiva spațiul. Și Băsescu a demolat chioșcurile. Noi considerăm că poate să vină cineva cu o investiție legală, cu autorizație de construire cu tot, pentru a desfășura pe spațiul public activități comerciale. Acolo o să trecem prin Consiliul Local un regulament și să vină să liciteze”, declara primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, la momentul demolării complexului.

Sursa foto: Primăria Sector 6/ Facebook

