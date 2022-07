Virgil Popescu este sigur: România va fi independentă energetic

Virgil Popescu, ministrul Energiei, este sigur că România va fi independentă energetic și promite investiții serioase pentru ca acest aspect să fie dus la bun final. „România va fi independentă energetic. Mergem înainte, investim strategic, iar țara noastră va avea independență și securitate energetică”, a scris ministrul, pe pagina sa de Facebook.

„Ca să fie foarte clar: în următorii ani, România va produce energie electrică pe bază de cărbune la capacitate maximă, pentru a trece peste această criză. Nu se închide nimic din ceea ce funcționează. Dar nu vom înlocui importul de gaze rusești cu importul de cărbune rusesc”, a mai precizat Popescu.

Ministrul a făcut trimitere la zvonuri apărute în spațiul public, pe care le descrie ca fiind de origine rusească, ce ar susține că România ar putea produce deja energie de una singură.

„Cu ce cărbune ar putea funcționa o termocentrală pe huilă, în condițiile în care întreaga producție de huilă a României asigură funcționarea centralei de la Paroșeni (de patru ori mai mică) doar pentru două - trei zile pe săptămână?”, se întreabă ministrul, în același mesaj.

În plus, acesta amintește de decizia autorităților române de a investi într-o nouă centrală.

”Să nu uităm că termocentrala de la Minția nu are autorizație de mediu și suntem în proces la CJUE pentru faptul că am ținut-o deschisă până în 2021! De aceea am decis să investim într-o nouă centrală care va produce energie electrică folosind gaz românesc”, a mai menționat ministrul.

Sursa foto: Pixabay

