Pensiile ar putea fi majorate cu 15% anul viitor. Ce spun Ciucă și Ciolacu

Prim-ministrul Nicolae Ciucă a afirmat că pensiile ar urma să fie majorate cu 15% sau cu altă cifră care să acopere inflaţia, începând cu anul 2023.

"Domnul preşedinte (Klaus Iohannis - n.r.) a legat acest procent de inflaţie şi afirm că este nevoie ca în continuare să ţinem cont de rata de inflaţie şi consider că pensionarii nu merită să suporte povara inflaţiei, motiv pentru care procentul poate să fie de 15% sau poate să fie altă cifră. Toate aceste elemente de analiză le vom realiza în coaliţie cu cifrele de buget pe masă. Avem nevoie de prognoza bugetului pentru anul 2023, trebuie să vedem care este valoarea nominală a PIB-ului în anul viitor şi în felul acesta să putem să ne asigurăm că venim cu decizii care să fie într-adevăr susţinute de buget şi să poată să asigure compensarea creşterii preţurilor la alimente, la bunuri, la servicii", a declarat Ciucă, citat de Agerpres.



El a precizat că este nevoie de un set de măsuri atât în ceea ce priveşte pensiile, cât şi salariile.



"Vă asigur că vom lua cât se poate de responsabil toate deciziile în acest sens. Vorbim şi de pensii şi de salariu, este clar că toată această situaţie deosebit de dificilă economic ne afectează pe toţi şi este nevoie să avem un set de măsuri şi decizii guvernamentale care să poată să menţină echilibru atât în viaţa socială, cât şi în cea economică", a mai spus premierul.

Ciolacu: Îmi doresc să facem o mărire de pensii cât mai mare

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că îşi doreşte să fie făcută o majorare a pensiilor "cât mai mare" şi sustenabilă pentru perioada ce va urma.

Răspunzând unei întrebări privind declaraţiile preşedintelui Klaus Iohannis privind procentul de mărire a pensiilor, liderul PSD a răspuns că discuţia pe această temă trebuie să aibă loc în coaliţia de guvernare, cu specialişti.



"Da, mă deranjează personal această discuţie în spaţiul public cine oferă mai mult pensionarilor. Mă deranjează, cred că şi pe pensionari îi deranjează această dispută, care este neserioasă în spaţiul public. Această discuţie trebuie avută în cadrul coaliţiei, cu nişte specialişti din Ministerul de Finanţe, Ministerul Muncii, văzute care sunt priorităţile României şi în zona socială şi în zona economică. Îmi doresc să facem o mărire de pensii cât mai mare, sustenabilă pentru perioada care va urma, nu numai în România, în întreaga Europă. (...) Părerea mea este că trebuie să ieşim din această zonă simplistă de abordare, care e procentul mai mare şi care îl vântură primul în spaţiul public. Să ne aşezăm ca nişte oameni serioşi, am avut această discuţie cu domnul prim-ministru şi, categoric, în săptămânile următoare, fiindcă acum construim bugetul, o să ne aşezăm serios, cu toate echipele de lucru. În interiorul PSD se lucrează (...) şi o să venim cu propunerile în coaliţie", a declarat Marcel Ciolacu.



Liderul PSD a menţionat că vrea să se ştie "întregul adevăr", iar social-democraţii susţin de mai mulţi ani că pensionarii nu trebuie să suporte criza şi inflaţia.



"Îmi pare foarte rău că s-a interpretat acest lucru ca un atac la preşedintele României, îmi pare foarte rău să am această direcţie, dar am vrut să se ştie adevărul. Când era prim-ministru domnul Cîţu, domnul preşedinte a spus că nu sunt bani pentru măriri de pensii şi atunci nu aveam nici criză energetică, nici război la frontiera României. Este normal ca preşedintele să iasă în spaţiul public şi să spună că nu trebuie să suporte pensionarii toată această inflaţie şi criză, un lucru total adevărat, pe care noi l-am spus şi acum doi ani de zile şi acum un an de zile, dar trebuie să spunem şi adevărul, de ce ne aflăm în anumite situaţii cu o datorie externă de aproape 50%, de ce am făcut cele mai multe împrumuturi, de ce plătim un miliard de euro vaccinuri neavând nevoie de această cantitate de vaccinuri, depăşea cu mult populaţia României, eu cred că trebuie că trebuie să fim nişte oameni politici responsabili şi să spunem întregul adevăr", a mai declarat Ciolacu.



Întrebat dacă s-a pus presiune pe Ministerele de Finanţe şi Muncii după declaraţiile preşedintelui privind majorarea pensiilor, Ciolacu a răspuns că importantă este hotărârea de mărire a pensiilor iar coaliţia trebuie să găsească soluţia.



"Nu s-a pus nicio presiune, e un adevăr, este corectă decizia. Important e că ne-am hotărât să mărim atât pensiile, cât şi salariul minim pe economie la 3.000 de lei. Dar e foarte adevărat că un procent din pensii măreşti, nu măreşti uniform, pentru cei cu pensii mai mari ceva înseamnă 15%, pentru cei cu pensii mai mici reprezintă altceva 15%. Şi aici noi trebuie să găsim în coaliţie echilibrul necesar. Poate mărim mai mult pensiile mai mici, foarte greu să suporţi în această perioadă cu 1.000 de lei - 1.500 de lei toate aceste scumpiri şi această inflaţie. Eu am trăit în comunism şi am văzut ce însemna pauşalul şi acele măsuri la fel pentru toată lumea. Nu, cred că am intrat într-o altă epocă, în care românii au mai multe pretenţii de la noi, nu doar o aruncare de procente. (...) Toate pensiile trebuie mărite, e un lucru corect, dar soluţia finală trebuie să o luăm în coaliţie. Am cerut deja de la Ministerul de Finanţe, de la Ministerul Muncii, o situaţie pe venituri pe familie. Cam aceasta este abordarea în spaţiul european", a mai declarat preşedintele PSD.



Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, că ar fi rezonabil ca majorarea pensiilor de la 1 ianuarie 2023 să ţină cont de inflaţia care trece de 15%.



"Dacă vorbim de creşterea pensiilor, trebuie să vedem un pic contextul mai larg. Ştiu că s-au vehiculat tot felul de propuneri: 10%, 11%, dar haideţi să vedem lucrurile în context mai mare, nu putem să aşteptăm de la pensionari să plătească ei preţul crizelor şi în condiţiile în care avem o inflaţie care trece de 15% eu cred că ar fi corect, ar fi rezonabil ca această creştere a pensiilor de la 1 ianuarie să ţină cont de această inflaţie şi atunci creşterea, după părerea mea, trebuie să fie mai mare decât a fost ea până acum vehiculată. Nu ştiu dacă bugetul permite o creştere până în 15%, aşa cum probabil s-ar aştepta lumea ca să existe o compensare corectă cu inflaţia, dar eu cred că merită luate în considerare toate opţiunile şi venit cu o creştere care compensează în bună măsură inflaţia şi încă un aspect pe care eu personal îl consider esenţial; trebuie atenţie specială, sporită pentru cei cu pensii mici, fiindcă acolo apar problemele cele mai mari", a spus şeful statului, înainte de a participa la reuniunea Consiliului European.



Preşedintele social-democraţilor, Marcel Ciolacu, s-a aflat vineri la Slobozia pentru a participa la conferinţa de alegeri a PSD Ialomiţa, unde a fost ales în funcţia de preşedinte Marian Pavel, care deţine şi funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Ialomiţa.

