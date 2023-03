Carrefour România și wall-street.ro au lansat anul acesta proiectul editorial ”Inclusiv TU by Carrefour România”, o campanie de Diversitate & Incluziune cu și despre angajații care inspiră. În cel de-al doilea episod al podcastului i-am avut alături pe Ștefan Urziceanu, Head of Corporate Social Responsibility, Carrefour România, Ana Raluca Chișu, fondator Asociația Kinetobebe și Ica Rancea, Consultant Fundraising, Fundația FARA.

Prin această campanie ne dorim să contribuim la dezvoltarea unei societăți și a unui mediu de lucru cât mai incluziv, în care talentul și performanța în carieră nu depind de vârstă, gen, etnie sau de faptul că o persoană are o anumită dizabilitate.

Anul trecut, Carrefour România și Fundația FARA a lansat proiectul Academia Carrefour. Sănătate, Educație și Terapie (SET) pentru copii și tineri cu dizabilități. Cei doi parteneri utilizează alimentația și educația alimentară drept forma de terapie pentru copii și tineri cu dizabilitati. Intervențiile propuse în cadrul proiectului pornesc de la indicațiile terapeuților, a specialiștilor în nutriție, psihologilor și pediatrilor și se bazează mai departe observatiile zilnice, pentru a aduce îmbunătățiri în viața beneficiarilor.

Una dintre cele mai importante observații este că implicarea conștientă și responsabilă a copiilor și a persoanelor cu dizabilități în activități practice de grădinărit și gătit poate duce la mai mult echilibru și diversitate în viața lor de zi cu zi, la însușirea unei alimentații sănătoase, la dezvoltarea și consolidarea abilităților de interacțiune socială și auto-valorificare.

Totodată, proiectul abordează problemele legate de sărăcie (izolare, lipsa oportunităților etc.) prin cunoaștere, dezvoltarea competențelor și acțiuni sociale și și-a propus să ajute comunitățile să progreseze și să-și schimbe mentalitățile, prin mutarea accentului de pe dizabilități pe abilități.



“Am pus la masă o echipă multidisciplinară formată din nutriționist, medic generalist, psiholog și pediatru, care au pornit de la un set de analize extrem de complexe, în care vedem ce le place și ce putem aduce în plus. Acesta este un element de noutate, pentru că așa ceva noi nu am mai făcut. Un alt element de noutate este un circuit senzorial în aer liber pentru copiii cu dizabilități de la centrul din Centrul Emanuel din Suceava”, spune Ica Rancea, Consultant Fundraising Fundația FARA.

Fiecare dintre noi poate contribui la un viitor mai bun - un viitor mai bun pentru toți, un viitor mai bun pentru persoanele vulnerabile, un viitor mai bun pentru familia noastră, un viitor mai bun pentru planetă. Nicio faptă bună nu înseamnă prea puțin. Contează doar alegerea corectă a nevoilor, a unor nevoi concrete din comunitățile vulnerabile și susținerea lor pe termen lung. Ștefan Urziceanu, Head of Corporate Social Responsibility

„Persoanele vulnerabile și persoanele cu dizabilități sunt membri ai comunității noastre, pe care dorim să îi introducem în viața de zi cu zi. Pentru asta, ei trebuie să aibă curajul să vină în sânul comunității, iar în acest sens, Asociația Kinetobebe a organizat foarte multe activități în care le-am arătat acestor persoane ce poate Bucureștiul să le ofere", a declarat Ana Raluca Chișu, fondator Asociația Kinetobebe.



Iar pentru a educa obiceiurile alimentare ale copiilor, Carrefour România și Asociația KinetoBebe au lansat Ghidul de nutriție „Cum să creștem copii sănătoși,” un demers prin care cei doi parteneri își propun să reducă problemele cu impact la nivel național, precum supraponderabilitatea și obezitatea în rândul celor mici.

“Obiectivul Carrefour este de a deveni lider în tranziția alimentară și în accesibilizarea unei alimentații sănătoase. Așadar, alimentația este și nucleul strategiilor noastre de responsabilitate socială. Strategiile noastre de responsabilitate socială gravitează în jurul a trei piloni principali, mai exact educație, cu precădere educație alimentară, comunitate - pentru îmbunătățirea condițiilor de trai din comunitățile vulnerabile prin facilitarea accesului la o alimentație sănătoasă - și mediu, pentru îmbunătățirea mediului înconjurător. Așadar, ghidul de nutritie este un proiect în care credem foarte mult. Este primul ghid de nutriție al Carrefour România și ne dorim să ajungă în cât mai multe dintre casele românilor”, afirmă Ștefan Urziceanu, Head of Corporate Social Responsibility la Carrefour România.



Urmăriți mai jos al doilea episod al podcastului ”Inclusiv TU by Carrefour România”.

