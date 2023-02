Carrefour România și wall-street.ro a lansat proiectul editorial ”Inclusiv TU by Carrefour România”, o campanie de Diversitate & Incluziune cu și despre angajații care inspiră. Prin această campanie, Carrefour România își propune să contribuie la dezvoltarea unei societăți și a unui mediu de lucru cât mai incluziv, în care talentul și performanța în carieră nu depind de vârstă, gen, etnie sau de faptul că o persoană are o anumită dizabilitate.

În primul episod al podcastului ”Inclusiv TU by Carrefour România” i-am avut alături pe Alina Gamauf, Membru în Comitetul Executiv Carrefour România & Ambasador al acțiunilor de Diversitate & Incluziune din cadrul companiei și pe Narcis Horhoianu, Membru în Comitetul Executiv Carrefour România. Cei doi au vorbit despre munca lor de zi cu zi și rolul lor în Lumea Carrefour, despre cât de aproape sau de departe sunt de visul lor din copilărie în ceea ce privește profesia, precum și despre importanța diversității și incluziunii în societate și la locul de muncă.

“Este un privilegiu să fac parte din lumea Carrefour și asta mă ajută să pot crea campanii precum cea despre care discutăm astăzi, prima campanie de acest tip lansată de un retailer în România”, spune Alina Gamauf, care adaugă faptul că, în opinia sa, în România diversitatea a fost privită o bună bucată de vreme mai degrabă ca un stigmat în loc să fie considerată o oportunitate.

"Inclusiv tu îi poți susține și inspira pe cei din jur" este mesajul care l-a impresionat foarte mult pe Narcis Horhoianu, tocmai de aceea îl are zilnic cu el pe o brățară care i-a fost dăruită în cadrul campaniei.

În plus, în opinia celor doi invitați, ține de fiecare dintre noi să lucrăm cu persoanele care sunt ușor diferite, să le primim și să le integrăm în viețile noastre.

Am avut ocazia să mă întâlnesc cu acest concept de diversitate acum mai mult de 12-13 ani în compania din care făceam parte la acea vreme, în afara țării, și atunci când am revenit în România, la jumătatea anului 2018, am înțeles cât mai avem de lucru noi, ca societate.

Alina Gamauf, Membru în Comitetul Executiv Carrefour România & Ambasador al acțiunilor de Diversitate & Incluziune