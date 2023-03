COTAR: Fondul de Garantare nu mai are bani și mai are sute de mii de dosare de rezolvat

Fondul de Garantare a Asiguraţilor (FGA) a rămas fără bani, iar pentru a face plăţi în cazul falimentului Euroins trebuie să acceseze un credit garantat de statul român, a declarat, Vasile Ştefănescu, preşedinte Confederaţiei Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (COTAR), relatează Agerpres.

Potrivit lui, Fondul de Garantare al Asiguraţilor care în acest moment nu a terminat nici măcar plăţile pentru falimentul City.

„Dacă ştiţi, la falimentul City au fost 270.000 de dosare descoperite de către Fondul de Garantare când s-a dus în administrare. Astăzi la falimentul Euroins avem 100.000 de dosare în instanţă şi probabil vor găsi peste 200.000 de dosare ascunse de către Euroins. Deci asistăm la 570.000 de dosare. La falimentul City mai sunt de achitat 150.000 de dosare astăzi. În 60 de zile, conform legii, Fondul de Garantare trebuie să înceapă plăţile şi la falimentul Euroins. Fondul de Garantare nu mai are bani astăzi. Mai are 38 de milioane de euro, aşa ce am citit şi noi ce a declarat domnul vicepreşedinte Roşu şi urmează să facă plăţile peste 60 de zile şi la Euroins", a spus Vasile Ştefănescu, la audierile de la Comisia economică, industrii şi servicii din Senat..

Acesta a mai spus că organizația pe care o reprezintă a venit în Senat cu rugămintea ca reprezentanții comisiei să solicite ASF şi Fondului de Garantare să înceapă plăţile urgent în astea două luni de zile, să plătească masiv din aceşti 38 de milioane, perioadă în care să acceseze un credit garantat de statul român, pentru a efectua plăţile şi la păgubiţi, inclusiv către cei peste 300.000 de clienți ai Euroins



Președintele COTAR a menţionat că s-a stat doi ani în instanţă cu procesele la Euroins, iar acum s-au întrerupt şi urmează să aştepte la FGA încă 2 sau 3 ani.



Vasile Ştefănescu a afirmat că service-urile au făcut credite pentru a plăti serviciile pe care Euroins şi City trebuia să le plătească populaţiei. Firmele de reparaţii auto au preluat creanţele şi acum vor fi nevoite să le recupereze de la FGA.



Acesta a precizat că dosarele depuse la FGA au ajuns la 6.000 - 7.000 numai în cazul Euroins, iar în afară de acestea se adaugă zilnic alte 1.000 - 2.000 de dosare.

Anterior, la scurt timp după ce ASF decisese ridicarea licenței Euroins, Vasile Ștefănescu declara, pentru wall-street.ro, că daunele financiare cauzate de falimentul Euroins s-ar ridica, doar la o primă vedere, ll peste 1 miliard de euro.

