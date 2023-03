Președintele Confederației Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România, Vasile Ștefănescu, a declarat pentru wall-street.ro, că paguba creată de situația de la Euroins se ridică la cel puțin 1 miliard de euro, „doar la prima vedere”.

Potrivit acestuia, COTAR a atras atenția autorităților de mai bine de un an, dar că nu s-au luat măsuri, iar cei de la ASF nu au oferit lămuriri clare legate de solvabilitatea Euroins.

„Pentru Euroins am atras atenția de cel puțin un an de zile. Nu mă bucură deloc ce s-a întâmplat, dar am atras atenția de atâta timp și nu s-a întâmplat nimic. Asistăm în ultimul an la două falimente pe piața asigurărilor sub atenta supraveghere a domnului vicepreședinte Cristian Roșu. Pentru că, indiferent cum îl cheamă pe președintele ASF și ar fi vrut să-l destituie din funcție, nu poate să facă asta. Numai Parlamentul poate să-l destituie. Vi se pare normal, ca un președinte ASF să nu poate să ia măsuri împotriva unei persoane care nu-și face datoria?”, ne-a spus Vasile Ștefănescu.

Președintele COTAR, ne-a mai spus că au cerut informații legate de conturile Euroins de mai multe ori, dar nu au primit decât răspunsuri nesatisfăcătoare.

„De un an de zile, am trimis patru adrese către ASF, inclusiv prin casele de avocatură cu care lucrăm, și nu ne dau niciun răspuns la întrebarea: Dacă Euroins are banii pentru a acoperi toate daunele? La o întâlnire, acum două luni, domnul Roșu ne-a răspuns că: «Per total, cei Euroins au bani». Și l-am întrebat: Glumiți cu noi, cum adică «per total au bani?!». Matematica merge într-un singur sens. Vreau să-mi spuneți dacă au bani pentru a acoperi daunele. A ridicat din umeri și atât”, ne-a mai dezvăluit Vasile Ștefănescu.

COTAR: Pagubele se ridică la cel puțin 1 miliard de euro

Potrivit acestuia, daunele create de ieșirea Euroins de pe piața asigurărilor se vor ridica la un nivel uriaș, numai dosarele din instanță în care este implicată compania ridicându-se la peste 300 de milioane de euro.

„Nu vă mai spun că, timp de un an de zile, domnul Roșu ne-a asigurat că Euroins este solvabilă, că a intrat BERD. Dar cu cât a intrat BERD? Cu 20 de milioane de euro? E o nimica toată. Domnule, dauna se ridică la 1 miliard de dolari. Am citit anunțul ASF, iar la prima vedere vă spun că paguba se ridică la 1 miliard de euro. Și cine vor plăti banii ăștia? Tot noi, cetățenii!”, a mai spus președintele COTAR.

Potrivit lui, principalii păgubiți sunt clienții, service-urile și persoanele care au cazuri în instanță. Sunt service-uri care încearcă să-și recupereze banii de la Euroins, care a plătit doar 20-30% în multe cazuri din costurile necesare reparațiilor care trebuiau acoperite de asigurări.

Oficial: ASF retrage licența Euroins și cere deschiderea procedurii de faliment

Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a decis să retragă autorizația de funcționare a societății Euroins România, constatând indiciile stării de insolvență a companiei. Consiliul a mai hotărât promovarea de către ASF a unei cereri pentru deschiderea procedurii de faliment și numirea Fondului de Garantare a Asiguraților (FGA) ca administrator interimar al societății, cu sarcina de a asigura administrarea și conducerea activității asigurătorului și adoptarea măsurilor necesare pentru conservarea patrimoniului. Atribuțiile conducerii societății se suspendă de drept. Mandatul FGA încetează la numirea lichidatorului judiciar.

Inevitabilul s-a produs. Iar am avut dreptate

Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) a transmis și un comunicat de presă, prin care susține că a avertizat Guvernul și Parlamentul României, din 19.05.2022, că Euroins o ia pe urmele City Insurance: achita, de anul trecut, sub 10% din reparații, avea deja peste 50.000 de procese și nu respecta hotărârile judecătorești.

„De la acea dată îi lipseau circa 250 de milioane de euro din conturi! ASF ne-a ignorat total, deși noi am propus o soluție care ar fi salvat pe toate lumea de la situația de astăzi: controlul ASF asupra asigurătorului. Se putea face, fără a-l băga în insolvență. Nu s-a dorit”, se arată în comunicatul remis redacției.

Potrivit aceleași surse, COTAR constata, de anul trecut, că Euroins pretinde că ar achita despăgubirile de daună în 5 zile de la depunerea cererii de plată, la fel cum proceda City Insurance.

Autoritatea de Supraveghere Financiară a știut de la început ceea ce am dezvăluit și noi, dar și presa, în zeci de comunicate și zeci de anchete publicate de jurnaliști.

„La fel ca în cazul celorlalte situații de insolvență, ASF a susținut contrariul până în momentul declarării insolvenței. Dar pe cine ajută și pe cine păgubește această situație? Întrebarea pe care ne-o punem acum, la aproape un an de când am adus primele explicații și dovezi că urmează falimentul Euroins, este de ce nu a intervenit ASF când putea salva situația? De ce trebuie din nou să acopere FGA pagubele, din banii noștri? De ce nicio instituție de control nu verifică activitatea domnului Cristian Roșu, vicepreședinte ASF, persoana direct responsabilă de supravegherea sectorului de asigurări din România?”, se mai arată în comunicatul citat.

COTAR susține că a spus de nenumărate ori că sunt profund nemulțumiți de modalitatea în care Cristian Roșu a înțeles să-și exercite competențele de control și supraveghere asupra acestui asigurator care acum este deja în insolvență și a atras public atenția asupra unei prevederi legale care a fost ignorată în cazul City Insurance și a fost ignorată și în cazul Euroins.

Doar că între timp, prețurile RCA au crescut cu 200%, până acum câteva zile, când ASF a anunțat noi scumpiri cu până la 40% ale „acestui produs de lux, dar obligatoriu”.

COTAR a propus, ultima oară marți, 14.03.2022, să se ia măsuri urgente pentru evitarea intrării companiei Euroins în insolvență:

suspendarea de urgență a actualei conduceri a companiei Euroins, pentru a pune capăt operațiunilor de transfer în străinătate a milioanelor de euro încasate zilnic de acest asigurător, din vânzarea de polițe RCA în România;

instituirea de urgență a interdicțiilor de a dispune de active, astfel încât Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) să poată prelua conducerea companiei de asigurări.

„Asta cerea COTAR luni, iar joi seara ASF a anunțat intrarea în insolvență a companiei Euroins, înainte de a lua aceste măsuri salvatoare pentru noi toți. Rugăm organele de anchetă abilitate să cerceteze motivele pentru care nu au fost luate în considerare de către ASF nici avertismentele noastre, nici soluțiile pe care le-am propus!”, au conchis reprezentanții COTAR.

