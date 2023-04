În vreme ce europenii subvenționează facturile de energie pentru consumatorii vulnerabili, americanii au găsit propria lor variantă: prețuri diferite ale energiei, în funcție de venitul consumatorilor.

Momentan, este doar un proiect de lege, care ar putea fi aplicat cel mai devreme în 2025 în statul California. Ideea este susținută de furnizorii locali de energie, potrivit CBS, iar diferențele între facturi ar putea fi uriașe. Astfel, electricitatea ar putea costa 15 dolari pe lună pentru o gospodărie săracă și peste 100 de dolari pentru una cu venituri mari. California are, în acest moment, printre cele mai mari prețuri la electricitate din Statele Unite.

Furnizorii și comisia de utilități din California (echivalentul ANRE, dar în SUA prețurile sunt stabilite diferit de la un stat la altul, uneori variind și în interiorul statelor) vor practic să înlocuiască actualul model de tarifare, strict în funcție de consum, cu unul în care factura conține tarife fixe (sau și o componentă fixă).

Astfel, gospodăriile cu venituri sub 28.000 de dolari pe an vor plăti 15 sau 24 de dolari pe lună (în funcție de zona din California). Cele cu venituri medii (între 69.000 și 180.000 de dolari pe an) vor plăti 51 sau 73 de dolari pe lună. Iar gospodăriile cu venituri mari – peste 180.000 de dolari pe an – vor avea de achitat 85, 92 sau chiar 128 de dolari pe lună. Factura de energie ar urma să includă și o componentă legată de consum, dar la un preț extrem de mic pe kWh.

Pentru familiile sărace, prețul energiei electrice ar putea scădea astfel cu peste 40%. Furnizorii spun că și familiile bogate vor beneficia, fiindcă vor fi stimulate să folosească mai multă electricitate și mai puțin gaz sau alți combustibili fosili – ar putea, de pildă, să-și cumpere mașini electrice.

Totuși, planul trebuie să treacă și de legiuitorii locali. Ideea, care în SUA pare revoluționară, nu este de fapt extrem de diferită de subvențiile pentru consumatorii vulnerabili care sunt banale în Europa (inclusiv România) și chiar în Canada.

