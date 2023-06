Marcel Boloș: O nouă tranșă de 250 de lei pe cardurile de alimente și mese calde

O nouă tranşă de 250 de lei va fi încărcată, de la 15 iunie, pe cardurile pentru alimente şi mese calde, astfel că se vor transfera 600 milioane de lei către toţi cei 2,4 milioane de beneficiari eligibili, a anunţat ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Marcel Boloş, citat de Agerpres.

"Am primit zilele acestea zeci de mesaje din partea dumneavoastră despre măsurile sociale pe care Guvernul României le implementează din bani europeni. Poate cel mai important anunţ este legat de data la care încărcăm o nouă tranşă de 250 de lei pe cardurile pentru alimente şi mese calde: de la 15 iunie vom transfera 600 milioane de lei către toţi cei 2,4 milioane de beneficiari eligibili.", a anunțat ministrul.



În ceea ce priveşte cardurile educaţionale pe care se încarcă cei 500 de lei pentru haine şi rechizite, Marcel Boloş a afirmat că au fost deja încărcate ultimele 50.000 de carduri unde erau restanţi, astfel că peste 400.000 de copii vulnerabili din România au primit ajutorul în acest an şcolar.



"Atenţie, cardurile se încarcă o singură dată pe an. Am primit şi mesaje de la beneficiari pentru care virasem deja ajutorul încă din toamnă. Aici aş mai puncta că vrem ca de anul viitor ajutorul să fie 750 lei", a punctat ministrul.



Totodată, el a menţionat că valoarea sprijinului pentru mame poate creşte în următorii ani la 3.000 lei, astfel că va propune această măsură în Guvern.



"Ultimul aspect, referitor la tipurile de cheltuieli care sunt eligibile cu voucherul de 2.000 lei pe care l-am oferit prin programul «Sprijin pentru nou-născuţi»: pot fi achiziţionate produse precum: îmbrăcăminte, lenjerie, sac de dormit, scutece, produse pentru igienă (şampon, săpun, unguent), comprese sterile, termometru, lapte praf. Nu pot fi achiziţionate alimente. Închei cu o veste bună: din analizele noastre reiese că în următorii ani putem creşte valoarea sprijinului pentru mame la 3.000 lei, aşa că voi propune această măsură în Guvern", a adăugat Marcel Boloş.

Sursa foto: Marcel Boloș / Facebook

