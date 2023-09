Boloș: TVA-ul pentru medicamente și alimente nu se mărește; ar deranja partidele

Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș spune că TVA-ul pentru medicamente și alimente nu se va majora, conform declarațiilor sale făcute în cadrul umei emisiuni transmise la Digi 24. Acesta a lăsat de înțeles că o asemenea măsură ar putea „deranja” ambele partide aflate la putere, reieșind că ar fi un preț politic mult prea mare înainte de un an electoral.

În România se aplică trei cote de TVA, încadrarea într-unul dintre standardele de taxare fiind clasificată în funcție de codurile CAEN (domeniile de activitate). De exemplu, produselor alimentare și medicamentelorli se aplică o cotă TVA de 9%, în timp ce băuturile alcoolice suportă o cotă TVA de 19%.

Conform lui Marcel Boloș, în ceea ce privește cotele de TVA pentru băuturile răcoritoare (non-alcoolice), aici se va aplica o majorare a taxei. Această măsură a fost deja contestată de ptoducătorii de băuturi răcoritoare. Introducerea unei noi taxe pentru băuturile răcoritoare va avea un impact profund negativ atât asupra consumatorilor, prin scumpiri semnificative ale produselor, cât şi asupra întregului lanţ valoric al industriei, potrivit Asociaţiei Naţionale pentru Băuturi Răcoritoare, care reuneşte cei mai mari producători de băuturi răcoritoare din România, scrie Agerpres.

Ciolacu promite că nu a cerut creșterea TVA la Bruxelles

Premierul Marcel Ciolacu a declarat că a anunţat "foarte clar", la întâlnirile de la Bruxelles cu oficialii europeni, că nu este de acord cu creşterea cotei de TVA peste 19%, menţionând că a abordat şi problema deficitului bugetar în contextul actual geostrategic şi al unei crize de securitate.

"Am avut o zi în care m-am întâlnit cu toţi liderii europeni. A avut loc un dialog normal, constructiv, mai ales consolidat. Am vorbit mult despre PNRR, că România, fără nicio excepţie, a implementat reformele din PNRR. Am vorbit de modificarea PNRR, pentru că nu putem depune cererea de plată numărul 3 fără reducerea cuprinsă în PNRR de 2,1 miliarde la granturi, şi de capitolul Repower EU. Ambele capitole au fost închise. Ştiam că urmează să avem o discuţie şi în ceea ce priveşte pensiile speciale, după decizia Curţii Constituţionale din România, de aceea am venit cu o echipă tehnică de la Ministerul Justiţiei şi o echipă tehnică de la Ministerul Fondurilor Europene. Cum era de aşteptat am abordat şi problema deficitului bugetar, în contextul actual geostrategic şi al unei crize de securitate. Fără excepţie, toţi liderii europeni au vrut să mulţumească, în primul rând, românilor pentru efortul depus pentru a susţine cele două state, unul aflat într-un război armat, respectiv Ucraina, şi Republica Moldova, aflată sub un război hibrid", a afirmat Ciolacu, într-o conferinţă de presă, la finalul vizitei la Bruxelles.

Sursa foto: Marcel Boloș/ Facebook

