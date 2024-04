Românii comandă de şapte ori mai mulţi mici de 1 Mai faţă de o zi obişnuită

Ziua Internaţională a Muncii deţine recordul pentru cele mai multe comenzi de mici din an, potrivit datelor transmise de platforma locală de livrare Tazz, care arată că românii comandă de şapte ori mai mulţi mici faţă de o zi obişnuită.

"Am observat în ultimii 3 ani o creştere semnificativă pentru comenzile de mici şi anticipăm că tendinţa se va menţine şi în acest an, aşa că ne pregătim de o nouă zi de 1 Mai în care vom livra un număr record de pofte. La nivel de trenduri ascendente, vedem o deschidere spre testarea reţetelor reinventate disponibile în platforma noastră: de la sandvişuri cu mici şi sos de trufe şi până la mici pe pâine", a declarat Cristina Sauciuc, Head of Brand Tazz.



Preţul mediu pentru o porţie de 3 mici este de 25 de lei, în timp ce bonul mediu înregistrat de 1 Mai pe Tazz pentru o comandă de mici are o valoare de 86 de lei. La polul opus, cea mai scumpă comandă de mici plasată de 1 Mai a avut o valoare de 188 de lei pentru un platou de 20 de mici.



Potrivit sursei citate, românii încep în forţă ziua de 1 Mai, în intervalul 9:00 - 11:00 înregistrându-se 24% din totalul comenzilor de peste zi. Topul momentelor de consum este însă condus de intervalul 12:00 - 15:00, când se înregistrează 49% din comenzile de mici. Micii sunt alegerea preferată şi pentru cină, în intervalul 16:00 - 19:00 înregistrându-se 20% din totalul comenzilor.



Deşi 1 Mai este ziua de aur pentru comenzile de mici, românii aleg acest preparat pentru prânz sau cină şi pe parcursul anului: într-o zi obişnuită sunt comandaţi în medie 350 de mici.



Trendul este susţinut şi de studiul "Poftele românilor" dezvoltat de Tazz şi Cult Research care a identificat micii ca fiind cea mai mare poftă a românilor de 1 Mai. 47% dintre respondenţi asociază Ziua Internaţională a Muncii cu pofta de mici, iar datele din aplicaţie susţin acest lucru.



În acest an, aplicaţia pune la dispoziţia utilizatorilor oferte la mici atât în categoria restaurante, cât şi în categoria supermarket, acolo unde pot găsi caserole de mici la preţuri care încep de la 14,99 lei.



Platforma locală de livrare rapidă Tazz are o ofertă ce cuprinde cele mai bune restaurante din ţară, dar şi o selecţie extinsă de produse pentru cumpărături zilnice din categoriile alimentare şi non-alimentare, de la farmacii, florării, articole sportive, cărţi, produse de îngrijire personală şi înfrumuseţare şi până la alte magazine diverse. Serviciile sunt disponibile atât prin aplicaţiile de mobil Android şi iOS, cât şi online pe www.tazz.ro, în cele 36 de oraşe din ţară în care activează în acest moment.

Sursa foto: Agerpres

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: