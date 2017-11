Cocktail Holidays lanseaza, in premiera, circuite in SUA, Iran, Argentina, Brazilia, Rusia si Iordania in 2018. Turoperatorul mizeaza, pentru 2018, si pe dezvoltarea segmentului de turism individual.

Circuitele organizate de Cocktail Holidays vor avea o durata de minimum opt zile, iar turistii vor avea ocazia sa cunoasca destinatia in amanunt, cu ajutorul unui ghid specializat. Tariful unui astfel de circuit porneste de la 850 euro/persoana. In destinatii in care organizeaza circuite si sejururi cu zboruri tip charter, 17 tari din Europa, Asia, Africa si America, turoperatorul si-a diversificat oferta de hoteluri pentru categoria de turisti care prefera transportul individual. Preturile...