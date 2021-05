Avantajele pandemiei: nopți gratuite la hotelurile din Bahamas

Turismul a început să ăși deschidă porțile după un de închideri succesive. În acest context, au apărut din ce în ce mai multe oferte în piață. Spre exemplu, unul dintre cele mai luxoase resorturi din Bahamas, Atlantis Paradise Island, oferă nopți de cazare gratuite turiștilor.

Promoția Summer of Ahh include o noapte gratuită pentru patru rezervate, oferta fiind valabilă până la 13 august 2021. Cei care rezervă în perioada 14 august 2021- 16 februarie 2022 beneficiază de a patra noapte gratuită (contra a trei rezervate), ceea ce înseamnă un discount de 25%, scrie Forbes.com.

Oaspeții pot alege dintr-o gamă largă de camere printre The Coral, The Royal, The Reef și The Cove.

Pe lângă plajele curate și mările impecabile care reprezintă cartea de vizită a insulelor, există o multitudine de activități, toate regândite în raport cu actualul context (menținerea distanțării sociale).

Turiștii pot vizita cazinoul Atlantis, parcul acvatic Aquaventure și Dolphin Cay, cel mai mare habitat marin în aer liber din lume, cu peste 50.000 de animale acvatice sau se pot relaxa la spa-ul Mandara Spa. Culinar vorbind, există diverse opțiuni de luat masa, inclusiv Fish by José Andrés și sushi mecca Nobu.

Termenul limită pentru rezervări, astfel încât turiștii să poată beneficia de ofertă, este 28 iunie 2021.

Începând cu 1 mai, Bahamas a renunțat la toate cerințele de testare COVID-19 pentru turiștii vaccinați. Călătorii nevaccinați sunt, de asemenea, bineveniți, dar trebuie să prezinte dovada unui test PCR negativ efectuat cu cel mult cinci zile înainte de sosire.

(sursa foto: Shutterstock)

