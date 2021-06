Țările cu cele mai bune prețuri la călătoriile cu mașina: ce loc ocupă România

Cu gândul la posibilele viitoare vacanțe motorul de căutare pentru călătorii, momondo.ro, a publicat clasamentul țărilor din Europa pentru călătoriile cu mașina. Cu prețuri foarte bune pentru astfel de călătorii, România ocupă un loc fruntaș în lista destinațiilor. De asemenea, se poziționează foarte bine în categoria companiilor de închirieri auto, categorie care ia în considerare prețurile la închirieri și companiile evaluate pozitiv de către utilizatori.

Pentru a ușura treaba celor care speră să pornească la drum vara aceasta, momondo a analizat 31 de țări din Europa și le-a clasificat în funcție de șase categorii: vremea, siguranța și infrastructura, prețurile, traficul și sustenabilitatea, mașinile de închiriat, natura și obiectivele turistice.

Pentru fiecare categorie au fost definiți 17 factori care au conferit o imagine de ansamblu asupra aspectelor importante cei care vor să călătorească cu mașina și trebuie să se își aleagă destinația.

Cele mai bune țări din Europa pentru călătoriile cu mașina

Portugalia ocupă binemeritatul loc întâi, obținând un punctaj mare la calitatea drumurilor, la abundența de puncte de atracție naturală și obiective turistice și la prețurile pentru închirierile auto. A primit o notă mare și pentru numărul anual al orelor de strălucire a soarelui, pentru poluarea redusă a aerului și congestionarea mică a traficului. Spania se clasează pe locul doi, cu punctaje ridicate în aproximativ aceleași categorii ca și Portugalia. Deși Luxemburg nu a obținut o notă mare pentru vreme, a ieșit pe locul trei datorită naturii sale incredibile și a obiectivelor turistice. Prețurile rezonabile pentru închirieri auto, cazare și combustibil, împreună cu drumurile lipsite de taxe fac din Luxemburg o destinație mai ieftină pentru călătoriile cu mașina.

Clasamentul țărilor, realizat de momondo, oferă o perspectivă detaliată asupra țărilor care au ocupat primele locuri la fiecare categorie în parte.

Citeste si: Cițu, despre atentatul de la Arad: E primul atentat în 30 de ani

Cele mai bune prețuri

Această categorie clasifică țările în funcție de prețul la combustibil, cazare, parcare și de politicile de taxare pentru drumuri. Ucraina ocupă primul loc, urmată de Lituania, Rusia, Polonia și România.

Închirierile auto

Această categorie clasifică țările nu doar în funcție de prețul la închirieri auto, dar și pentru evaluările primite de companiile de închirieri auto. Slovacia ocupă primul loc, fiind a doua țară în ceea ce privește prețurile ieftine la închirieri și având companii de închirieri cu evaluări excelente din partea utilizatorilor. Este urmată de Letonia, Slovenia, România și Polonia.

Cea mai bună vreme

Precipitațiile scăzute și orele de strălucire a soarelui fac din Spania cea mai bună țară pentru o călătorie cu mașina pe vreme însorită. Grecia vine pe locul doi, urmată de Portugalia și Turcia.

Cele mai bune țări în privința siguranței și a infrastructurii

Țările care au obținut punctaje mari în această categorie sunt cele cu puține accidente rutiere și condiții de drum bune. Elveția ocupă primul loc. Olanda, Germania, Austria și Suedia sunt următoarele țări fruntașe din această categorie.

Citeste si: De ce guvernele sunt de vină pentru prelungirea crizei din sectorul...

Cele mai bune pentru trafic și sustenabilitate

Această categorie cuprinde factori care afectează condițiile de trafic, factori precum poluarea aerului, congestionarea și numărul de mașini pe 1000 de locuitori. Tot aici sunt luate în calcul numărul de stații de încărcare electrică pentru cei care închiriază mașini eco-friendly. Olanda ocupă locul întâi, Norvegia locul doi și sunt urmate de Finlanda, Islanda și Suedia.

Natura și obiectivele turistice

Au fost incluși doi factori care sunt luați frecvent în calcul când ne gândim la o călătorie cu mașina: cât de atractivă este natura unei țări și numărul de situri incluse în Patrimoniul Mondial.

Elveția obține premiul cel mare aici datorită munților săi maiestuoși, a lacurilor și a pădurilor, dar și datorită faptului că ocupă locul trei în Europa la numărul de situri înscrise în Patrimoniul UNESCO, în raport cu suprafața sa. Luxemburg ocupă locul doi, urmat de Austria, Portugalia și Slovenia.

Toate sursele au fost accesate, iar datele colectate între 22 februarie și 10 martie 2021. Numerele prezentate provin de la ultimele date disponibile.

Citeste si: Cum afli dacă maşina pe care o cumperi este furată

momondo.ro este un motor de căutare gratuit care compară cele mai bune oferte pentru bilete de avion, hoteluri și închirieri auto la nivel global. momondo a primit numeroase distincții internaționale și a fost recomandat de către publicații importante, cum ar fi: New York Times, CNN, Frommer’s și The Daily Telegraph. momondo are birourile în Copenhaga și este prezent pe 30 de piețe internaționale.

Sursa foto: Shutterstock

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: