Mihnea Prundeanu este un antreprenor care a trecut de la cățărarea pe clădiri sau pe coamele arborilor ce aveau nevoie de toaletare, la cățărarea pe cele mai înalte și mai abrupte creste ale lanțurilor montane de pe Pământ. Într-un interviu acordat wall-street.ro, el vorbește despre cum l-au însoțit pasiunea din copilărie și facilitățile oferite de tehnologia actuală a comunicațiilor să-și transforme visul într-o afacere care îl trimite pe căi montane din toate colțurile lumii.

Mihnea Prundeanu este fondatorul Alpine Tours Guides, o firmă care oferă servicii de instructaj de alpinism și escaladă precum și ghidaj într-o mulțime de destinații de pe tot parcursul globului. Membru al Asociației Internaționale de Ghizi Turistici, cunoscută mai ales după acronimele UIAMG/IFMG (variantele franceză și engleză) din 2018, el a relatat, la solicitarea wall-street.ro, care au fost diferitele etape prin care a a trecut pentru a-și deschide un business într-un domeniu în care munca în sine, fără partea antreprenorială, este înconjurată de aspritate, riscuri și provocări.

„Totul a început din pasiune. Personal merg pe munte de mult timp, mi-e și greu să-mi aduc aminte când am început, dar țin minte că mergeam când eram mic cu părinții. Apoi, în școala generală și în liceu am început să merg mai mult cu cercetașii, în tot felul de activități montane și în natură, și de aici s-a desprins această pasiune. Am terminat Geografie la Cluj. În timpul facultății m-am înscris la Clubul Alpin Român unde am cunoscut colegi cu care am început să merg tot mai mult pe munte, și care apoi mi-au devenit prieteni. De la mers cu cortul prin poieni sau prin păduri, până la alpinism de altitudine și pereți de mii de metri a fost o evoluție”, a declarat Mihnea Prundeanu.

Fondatorul Alpine Tours Guides a povestit că trecerea dinspre pasiunea pentru drumeție către cățăratul cu coardă a făcut-o din curiozitate, pentru că întâlnea în drumurile sale prin munți oameni agățați de stânci, și l-a atras imaginea aceasta.

„Am fost în câteva ture prin Carpați unde am văzut alpiniști care se cățărau pe stâncile din apropierea traseelor de drumeție pe care le făceam eu. Așa am devenit curios și am vrut și eu să fac și escaladă, și cățărat, și alpinism mai târziu. Pe toate le-am învățat și făcut treptat. Iar cu vremea, pentru că și pasiunea a crescut, mi-am dorit să acord și mai mult timp activităților montane și atunci am hotărât să mă specializez și să și lucrez în domeniul acesta. Deci toate au venit treptat și natural”.

De la testarea hărților în birou la cățărare pe blocurile turn din orașe

Mihnea a lucrat timp de doi ani ca tester de hărți pentru o companie care se ocupa cu navigația GPS. El a plecat de acolo tocmai pentru că își dorea să-și petreacă mai activ timpul și mai puțin în fața calculatorului. Așa că la început și-a deschis o firmă de alpinism utilitar pentru că folosea în mare parte aceleași tehnici pe care le învățase din alpinismul sportiv, la stâncă. Alpinismul utilitar este setul de activități la înălțimi mari din zonele urbane – precum renovarea sau curățarea de fațade ale clădirilor, toaletarea de de arbori etc. La firma respectivă, Mihnea a lucrat cu colegi cu care ieșea în weekend-uri la escaladă pe stâncă și care îi erau prieteni, acesta fiind felul în care mărturisește că a reușit să își câștige banii la începutul activității antreprenoriale. Planul său era să facă „o alunecare” către un business outdoor, lucru pe care l-a reușit însă numai în timp, fiindcă a fost nevoit să investească bani și timp în propria instruire și pentru a se specializa în ghidaj montan, iar lucrurile „nu s-au făcut peste noapte”.

„Firma de alpinism utilitar am deschis-o în 2008, în timp ce studiam la master. Am reprofilat activitatea firmei în 2011-2012, când am devenit ghid montan național și am început să împart activitatea de alpinism utilitar cu activități outdoor, de ghidaj pe munte. La început nu am avut prea multă clientelă, abia, tot așa, în timp am început să învăț mai mult, dar și să mă promovez, să îmi fac cunoștințe. Cu timpul cursanții pe care i-am avut au fost tot mai mulțumiți de experiențele cu mine și m-au recomandat și altora, și pas cu pas a crescut toată treaba. Iar acum fac doar asta”, a declarat Mihnea Prundeanu.

Alpine Tour Guides își promovează activitatea pe website-ul cu același nume, unde sunt publicate ofertele și imagini din expedițiile realizate, și care sunt distribuite pe canalele de socializare -Facebook, Instagram. Firma are și o bază de date cu clienții deserviți de-a lungul timpului și cărora le sunt trimise recomandări. Proiectul a crescut în primul rând organic, fără finanțare, „din laptop”, de acasă.

„N-am știut că o să-mi pot transforma pasiunea în profesie și apoi în afacere”

Cel care a pus bazele firmei de activități outdoor recunoaște că nu a știut de la început că va putea să ajungă să își concretizeze pasiunea într-un fel din care să își câștige existența, și cu atât mai puțin că va ajunge să deschidă o firmă în acest domeniu.

„Nu a fost un drum foarte clar de la început, a fost o pasiune și nu mi-aș fi imaginat la început că o să pot să o transform într-o profesie și chiar într-o afacere. Alpinistul profesionist este un om care trăiește din ce practică, iar alpinismul înseamă să te urci pe munți, să escaladezi și să deschizi trasee noi, însă în România nu avem organisme de stat, și de fapt nicio țară nu plătește astfel de investiții. Ele sunt mare parte experiențe personale. Sunt și cazuri foarte rare în care mari branduri de echipamente outdoor își permit să plătească la nivel salarial câțiva atleți care să promoveze anumite instrumente sau produse în expedițiile în care merg, dar sunt foarte puține. Alpiniștii profesioniști sunt ghizii montani, salvamontiștii și persoane din alte discipline înrudite a căror activitate are în centrul muntele și care pot fi, în diferite variante, plătiți pentru eforturile prestate”.

„Am ales să fiu ghid montan, are legătură cu specializarea mea în geografie, are legătură și cu turismul, mi-a plăcut și partea pedagogică și asta a fost înclinația mea. Am prieteni buni în Salvamont, am cochetat și cu ideea asta, dar mi-a plăcut mai mult să călătoresc și să nu fiu legat de o anume zonă montană, fiindcă un salvamontist își patrulează propria zonă. În sine este o comunitate restrânsă, ne cunoaștem între noi în linii mari, avem întâlniri”.

Federația Montană de Alpinism și Escaladă oferă cursuri mai degrabă pentru instructori sau antrenori. Ei mai fac și cursuri pentru începători. Și apoi Clubul Alpin Român (CAR), care este o asociație națională de cluburi locale, unde lumea se înscrie pentru a se integra într-o rețea de persoane care desfășoară activități montane. Acesta a fost locul în care Mihnea a învățat multe dintre skill-urile care l-au îndreptat către zona de profesioniști. De la nivel de drumeție și până la instalarea cortului iarna și schi de tură, le-a putut deprinde în cadrul activităților de aici. CAR este un deschizător de drumuri, însă pentru specializare trebuie urmate cursuri oferite de alte instituții, potrivit lui Prundeanu.

Cum s-au strâns membrii echipei: legați în coardă

Echipa aflată în spatele firmei Alpine Tours Guides este formată din prieteni care s-au cunoscut în expediții sau în diverse forme de asociații. „Domeniul este atât de nișat încât este de ajuns să spui că ai făcut escaladă într-o zonă mai rar accesată pentru a începe o prietenie cu un alt alpinist. Am lucrat cu oameni de la diverse cluburi și asociații cu profil alpin, dar cu alții m-am cunoscut cu ajutorul internetului: platforme de tip forum și alte canale de discuție unde oamenii schimbau păreri sau dădeau anunțuri pentru călătorii planificate. Mediul este unul foarte prietenos, și în felul acesta m-am legat în coardă (cum se spune între alpiniști n.r.) cu mai mulți oameni din mediul acesta. Când te legi în coardă cu cineva îi oferi toată încrederea că știe ce să facă pentru a-ți ține viața în siguranță. Oamenii aceștia îți devin foarte apropiați și atunci când îți lași mâinile în viața cuiva ești suficient de apropiat încât să deschizi și un business”, potrivit expertului montan.

Cum se organizează o expediție și rolul mijloacelor comunicării de la distanță

În organizarea unei expediții de escaladă, trebuie urmați niște pași care nu pot fi evitați, iar între aceștia se află filtrarea după abilități și experiență în cazul persoanelor care vor să parcurgă un traseu sau să escaladeze anumite zone stâncoase.

Potrivit lui Mihnea Prundeanu, clienții pe care îi are Alpine Tours Guides vin din toate părțile lumii, și trebuie să treacă anumite întrebări cheie dacă vor să fie însoțiți de ghizii acestei firme pe trasee de o anumită dificultate. Ghidul poate oferi ajutor pe parte tehnică (manipularea hamurilor de alpinism și a celorlalte echipamente), însă clientul trebuie să aibă condiție fizică, rezistență la efort și capacitatea de a petrece mai multe nopți la temperaturi scăzute, sau de a suporta condiții mai defavorabile precum ploaia. De cele mai multe ori, ghizii acestei firme nu se întâlnesc cu clienții decât la începutul călătoriei, însă expertul montan spune că există și clienți care solicită trasee foarte dificile, cum ar fi fața nordică a Eigerului, în Alpi, care necesită și câteva de ture de pregătire cu clientul înainte de parcurgerea propriu-zisă.

Cum funcționează firma Alpine Tours Guides

Clientul poate să își aleagă ghidul din cadrul firmei, după recomandări sau după preferințe, în funcție de informațiile și găsite despre acesta. Ghizii nu sunt angajați ai firmei, echipa fiind formată din colaboratori pentru care firma este o platformă care îi ajută să se promoveze, să se grupeze atunci când este nevoie să însoțească grupuri mai mari și să se ruleze între ei în funcție de nevoi. Asta pentru că în anumite zone, cum ar fi Mont Blanc, conform reglementărilor legale, un ghid are voie să însoțească singur maximum doi clienți. Pentru un grup mai mare de atât este nevoie de mai mulți ghizi.

„Am avut cereri de a face ghidaj pe Elbruss (Rusia) și săptămâna viitoare pe Mont Blanc (Franța) și apoi în Bucegi, iar asta înseamnă să fii tot timpul pe drumuri. Nu mă pot împărți permanent în aceste locuri, și dacă suntem mai mulți putem să satisfacem solicitările mai multor clienți în același timp, lucru care contribuie la răspândirea brandului”.

Activitatea și organizarea pe zone, în regim sezonier

Atestatul de ghizi internaționali permite călăuzirea turiștilor pretutindeni în lume, astfel ghizii de la Alpine Tours lucrează în toate colțurile lumii, în funcție de sezon. Pe timpul verii oferă servicii predilect în zona climatică temperată: Europa, Alpi. Înspre toamnă, echipa se orientează mai ales înspre activități de escaladă la stâncă, pentru că în acest anotimp vremea este încă plăcută în zona mediteraneană (Grecia, Spania, Italia) și încă se poate practica escalada până târziu. Tot în toamnă există sezonul post-muson în Nepal, în Tibet, și se poate merge în expediție acolo. Primăvara este de asemenea un sezon pentru Himalaya.

Ofertele de ghidaj sunt flexibile și echipa se adaptează cerințelor clientului

Formele în care firma turistică despre care vorbim își servește clienții nu sunt fixe, ci deschise în funcție de experiența clientului turist, condițiile de vreme și anotimp.

„Poate să fie un client care să vrea să fie condus pe Vârful Moldoveanu dar să-și dorească ceva mai aventuros decât traseele cele mai umblate până într-acolo, să vrea și ceva condiment, ceva mai provocator, și atunci ghizii firmei trebuie să vină cu idei: putem încerca să trecem printr-un pasaj mai dificil, sau printr-o zonă care solicită mai multă tehnică, sau să facem traseul iarna, cu toate porțiunile de gheață și celelalte greutăți care derivă de aici”.

Alpinistul în rolul exploratorului și riscurile pe care le aduce această specializare

Mihnea Prundeanu ne-a relatat experiența unei expediții într-un lanț muntos din India, către un vârf despre care se cunoștea că nu mai fusese urcat, și unde a trebuit să și ghideze un grup de cursanți, pe lângă faptul că era vorba de o primă ascensiune a ghizilor înșiși, despre care consideră că a fost una dintre cele mai dificile experiențe. Invitat alături de alți doi ghizi într-o expediție organizată prin Indian Mountaineering Foundation pentru călăuzirea unui grup, alpinistul român s-a găsit pus în fața situației de a nu cunoaște suficiente informații despre condițiile terenului până nu a atins stânca, și afirmă că un set minimal de informații este crucial pentru ghizii care vor să își ducă treaba la bun sfârșit. El a explicat faptul că dificultatea unui traseu nu ține doar de înălțimea acestuia și de cât de abrupte sunt stâncile, ci și de condițiile de vreme, care pot să schimbe radical lucrurile într-un interval foarte mic de timp. Dincolo de asta, una dintre provocările ghidului este de a convinge, uneori, clienții că trebuie să se întoarcă din drum, atunci când vremea se înrăutățește și pune în pericol grupul. „Nu garantăm ascensiunea, pentru că pot apărea factori care să o împiedice, iar principala noastră sarcină este să aducem clientul, dar și pe noi înșine, teferi acasă”.

Sursa foto: Facebook/Mihnea Prundeanu

