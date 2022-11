FOTO | Tripsylvania Tiny House: Afacerea construită de doi bucureșteni cărora Militari Residence le-a furat apusul

Tripsylvania Tiny House este o casă de vacanţă din comuna Șirnea, Brașov, construită de o familie care nu a mai reușit să vadă apusul din apartamentul lor din Militari Residence. Conceptul este format din două căsuțe mici din lemn de tip tiny house, care, după spusele antreprenorilor, sunt o destinație în sine, nu doar un loc de cazare. Mihnea și Mădălina Marinescu, fondatorii Tripsylvania Tiny House au povestit, într-un interviu wall-street.ro, cum poți să-ți pregătești vacanțele la țară pentru următorii zece ani dar și cât costă să construiești o asemenea afacere.

Povestea Tripsylvania Tiny House a început cu un ultimatum din partea celor doi antreprenori: atunci când nu vor mai reuși să vadă apusul din apartamentul lor, se vor muta din București. Cu toate că ei credeau că va dura câțiva ani până să se întâmple acest lucru, amploarea construcțiilor i-a făcut pe cei doi să-și facă bagajele mult mai devreme.

„Atunci când ne-am mutat în Militari Residence nu erau foarte multe construcții, ne bucuram seara de liniște și de un apus frumos. Când au început construcțiile i-am zis soției mele că atunci când nu vom mai reuși să mai vedem apusul, vom pleca de aici. Din păcate, după niciun an, am început să ne bem cafeaua cu vecinii, nu mai aveam soare aproape deloc, așa că am plecat, chiar dacă nu aveam un plan”, a declarat Mihnea Marinescu.

Sursă foto: Tripsylvania Tiny House

Câți bani trebuie să investești în construcțiile de tip tiny house

Fiecare cui bătut pentru construcția Tripsylvania Tiny House a fost pus chiar de antreprenori, prin urmare, costul a fost cu mult redus. Conform acestora, prețul pentru prima căsuță a fost de aproximativ 30.000 de euro, preț în care este cuprins ciubărul de curte, iar cea de-a doua a depășit ușor acest preț.

Afacerea a demarat la începutul anului 2021, iar banii obținuți din prima căsuță au fost investiți în cea de a doua. Conform antreprenorilor, investiția se recuperează în aproximativ 3-4 ani / 2 ani pentru fiecare căsuță.

Întrebați care sunt în acest moment perspectivele de viitor, antreprenorii mi-au povestit cum își doresc să le ofere turiștilor vacanțe pentru următorii 10 ani.

Sistemul time-sharing este un concept de cazare prin care clienții pot rezerva o locație pe o perioadă mai îndelungată de timp. Practic, clienții achită o sumă în baza căreia vor dispune anual de respectiva căsuță, pe o perioadă de o săptămână, în fiecare an, timp de 10 ani. Ei vor putea dona rezervarea altcuiva, o vor putea folosi după bunul plac sau vor putea beneficia de cashback.

Cât costă o noapte de cazare la Tripsylvania Tiny House

Prețul de cazare diferă în funcție de zilele săptămânii. Conform antreprenorilor, prețul în timpul săptămânii este de 600 de lei/noapte, iar pe timp de weekend 700 de lei/noapte. Pentru cei care optează pentru o perioadă mai îndelungată, antreprenorii sunt deschiși la negocierea acestui preț.

În cadrul sistemul de time-sharing, care va fi implementat în viitorul apropiat de către Tripsylvania Tiny House, poți avea opțiune să devii membru și să rezervi una dintre căsuțe timp de o săptămână pe an, în următorii 10 ani. Pentru acest tip de pachet, prețul va fi redus cu aproximativ 50% din valoarea actuală, nu va suferi schimbări pe perioada celor 10 ani, iar, în cazul în care nu poți să ajungi în perioada rezervată, vei avea opțiunea să schimbi perioada rezervării, să o donezi, dar și opțiunea de cashback.

Sursă foto: Tripsylvania Tiny House

Clienții nu vor să se cazeze în camera pe care au lasat-o în București. Mihnea Marinsescu, fondator Tripsylvania Tiny House

Fondatorii spun că turiștii care aleg să se cazeze la ei sunt sătui de camerele de hotel care arată ca apartamentul pe care l-au lăsat acasă. Cu toate că prețurile sunt mai ridicate față de o pensiune obișnuită din zonă, Tripsylvania Tiny House nu duce lipsă de cazări din această cauză. Unul dintre motivele pentru care rezervările se mențin pe tot parcursul anului este conceptul de tiny house, ceea ce face ca o unitate de cazare să se transforme într-o destinație ca atare.

Tripsylvania Tiny House este o cazare de tip adult only, indicată pentru cupluri sau persoane care s-au săturat de pensiuni și hoteluri aglomerate și gălăgioase. Conform antreprenorilor, cu toate că Șirnea se află la mai puțin de jumătate de oră de mers cu mașina de Bran, mulți turiști nici măcar nu părăsesc căsuțele.

„Turiștii care vin la noi cred că vor să evite aglomerația de la Bran, foarte puțini oameni se mișcă din căsuță. Lumea vine pentru ceea ce se găsește în Șirnea: mănâncă aici, fac drumeții sau doar se odihnesc în liniște”, povestesc antreprenorii.

Sursă foto: Tripsylvania Tiny House

Sursa foto: Tripsylvania Tiny House

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Luminița Mîndrilă a lucrat anterior la Hotnews.ro și Aleph News, iar în prezent acoperă domeniul finanțe-bănci în cadrul Wall-Street.ro. Mai multe articole scrise de Luminița Mîndrilă »

Te-ar putea interesa și: