Hotelul Courtyard by Marriott Bucharest Floreasca are un nou director general

Grupul lituanian Apex Alliance, care operează cinci hoteluri în București, l-a numit pe Vlad Cimuca Director General al hotelului business Courtyard by Marriott Bucharest Floreasca, o investiție inițială de 22,5 milioane euro.

“Viziunea Courtyard este de a fi mereu cu un pas înainte; spațiile, facilitățile și tehnologia noastră, ca de exemplu cheia digitală și check-in-ul mobil, țin cont de tendințele pieței și de nevoile mereu în schimbare ale noii generații de călători”, a spus Vlad Cimuca, director general, Courtyard by Marriott Bucharest Floreasca.

Cu o experiență de 17 ani în industria ospitalității și ocupând anterior funcția de manager de hotel la Double Tree by Hilton, Vlad Cimuca vorbește despre redresarea industriei și importanța segmentării clienților în acest domeniu.

„Perspectiva redresării și relaxării este așteptată de mult timp de industria ospitalității care, puternic lovită de pandemie, a fost nevoită să-și mențină tarifele sub nivelurile din 2019, în ciuda creșterii costurilor pentru majoritatea produselor și serviciilor din România. În prezent, segmentarea doar pe clienți business sau residential este simplistă și nu poate acoperi psihografia clientului modern. Trebuie să avem o imagine clară a profilului de client pe care ne dorim să-l deservim, atât din perspectivă strategică, cât și tactică”, a continuat Vlad Cimuca.

Odată cu creșterea importanței diviziei de produse alimentare și băuturi în căutările și deciziile de selecție ale clienților, planul de investiții al hotelului include un nou concept de meniu care se regăsește în restaurantul hotelului, precum și reamenajarea terasei exterioare.

Situat în zona de business a Capitalei, hotelul Courtyard by Marriott Bucharest Floreasca beneficiază de prezența în zonă a marilor companii multinaționale, precum cele din industria IT&C, care sporesc potențialul de afaceri al sectorului.

Inaugurat în octombrie 2019, hotelul de 4 stele Courtyard by Marriott Bucharest Floreasca dispune de 259 de camere repartizate pe 13 etaje. Camerele sunt dotate cu birouri, sisteme suplimentare de iluminat si scaune ergonomice, devenind astfel un spațiu ideal de lucru. Cele șapte săli de conferință de dimensiuni diferite, care pot acomoda un număr total de 538 de persoane, împreună cu restaurantul hotelului, răspund corespunzător nevoilor de business ale clienților. Conducerea hotelului își propune să dubleze numărul de angajați în condiții de post-pandemie.

Apex Alliance Hotel Management este un operator litualian independent, care dezvoltă parteneriate de management hotelier pe termen lung cu investitori instituționali, proprietari sau fonduri de investiții, pentru hoteluri deja funcționale sau în faza de investiție. Compania operează cinci hoteluri în București, cu o capacitate totală de peste 1.000 de camere. Acestea sunt Hilton Garden Inn Bucharest Old Town, Hilton Garden Inn Bucharest Airport, Courtyard Bucharest Floreasca, Moxy Bucharest Old Town și The Marmorosch Bucharest. Grupul a investit circa 120 de milioane euro până în prezent în proprietățile hoteliere din România.

