Cum s-a descurcat hotelul Marmorosch din Capitală în primul său an de activitate

Operatorii hotelului The Marmorosch Bucharest, Autograph Collection au înregistrat rezultate solide în ceea ce privește activitatea în primul său an de la inaugurare și au anunțat noi planuri de dezvoltare.

Cu un nivel record de ocupare și rezervări, precum și cu o creștere de 25% a personalului, hotelul de 5 stele se angajează în continuare planurilor de dezvoltare. Pe parcursul primelor douăsprezece luni de activitate, compania s-a concentrat pe extinderea portofoliului de servicii, crearea de noi experiențe 360 de grade pentru oaspeți, precum și pe atragerea de noi talente în echipa hotelului.

„A fost un an foarte bun, plin de provocări și proiecte noi, care au dus la mari realizări. Având în vedere mediul economic general, am reușit să asigurăm un grad mediu de ocupare de peste 50% în primul nostru an de activitate. În plus, ultimele luni au fost la 80-85% grad de ocupare, iar în următoarele luni suntem rezervați integral”, a declarat, într-un comunicat remis redacției, Ausra Lucinskaite, Director General, The Marmorosch Bucharest, Autograph Collection Hotel.

Poziția în centrul orașului, istoria și arhitectura unică au asigurat hotelului de 5 stele 70% din ocupare din rezervări externe. În ceea ce privește scopul călătoriei, 70% din rezervările din ultimul an au venit din segmentul turismului de afaceri.

În ceea ce privește preferințele și cerințele clienților, oaspeții din segmentul business preferă să rezerve camere în timpul săptămânii și sunt în mare parte interesați de experiența gastronomică oferită de hotel, dar și de serviciile de wellness. Pe de altă parte, turiștii din segmentul de agrement rezervă de obicei weekend-uri lungi.

Pentru sezonul de toamnă, The Marmorosch Bucharest, Autograph Collection va lansa noi activități concepute pentru oaspeții săi, precum Brunch-ul Marmorosch, activări speciale pop-up sau prezentări de modă în parteneriat cu designeri locali.

Datorită cererii ridicate și ratelor de rezervare, hotelul intenționează să deschidă o capacitate suplimentară pentru zona SPA și ia în considerare construirea unei terase pentru a îmbunătăți experiența clienților.

Inaugurat în urma unei investiții de 42 de milioane de euro, hotelul The Marmorosch Bucharest, Autograph Collection este cel mai amplu proiect al operatorului hotelier lituanian Apex Alliance.

Apex Alliance Hotel Management este un operator litualian independent, care dezvoltă parteneriate de management hotelier pe termen lung cu investitori instituționali, proprietari sau fonduri de investiții, pentru hoteluri deja funcționale sau în faza de investiție.

Compania deține cinci hoteluri în București, cu o capacitate totală de peste 1.000 de camere. Acestea sunt Hilton Garden Inn Bucharest Old Town, Hilton Garden Inn Bucharest Airport, Courtyard Bucharest Floreasca, Moxy Bucharest Old Town și Marmorosch Bucharest. Grupul a investit circa 120 de milioane euro, până în prezent, în proprietățile hoteliere din România.

Sursa foto: Apex Alliance

