În curând se va deschide o nouă terasă în mijlocul Bucureștiului, fix lângă BNR

Hotelul Marmorosch Bucharest, Autograph Collection va deschide la mijlocul lunii iunie terasa „The Reserve”, un nou concept exclusivist, care să completeze paleta de distracții a hotelului de 5 stele din buricul Capitalei.

Amplasată pe fațada din partea stângă a hotelului, adică spre partea cu sediul Băncii Naționale a României (BNR), la nivelul parterului, The Reserve urmărește să devină un punct de atracție în centrul orașului.

Terasa va fi deschisă de la jumătatea lunii iunie până în luna octombrie și are o capacitate de 40 de locuri.

“ Conceptul terasei a fost imaginat prin «lentile» aurii, iar atât designul, cât și meniul au fost dezvoltate sub aceasta viziune, amintind de puternicul patrimoniu istoric al clădirii. De aceea, The Reserve este mai mult decât o extensie a facilităților noastre, este și o extensie a poveștii The Marmorosch (...). Această noutate din portofoliul Food & Beverage își propune să atragă atât localnicii, cât și turiștii aflați în căutarea unei escapade fascinante în inima Bucureștiului", a declarat, într-un comunicat remis redacție, Ausra Lucinskaite, director general, The Marmorosch Bucharest, Autograph Collection .

Cu un design minimalist, care îmbină tonuri de alb, bej, auriu și culori de contrast cu accente de vegetație, The Reserve este recomandată de oficialii Marmorosch ca fiind o obțiune atât pentru cei care caută un lor de relaxare, dar și de networking sau întâlniri de afaceri.

În ceea ce privește meniul, administratorii hotelului dezvăluie că „The Reserve” va veni cu o selecție inspirată din bucătăria peruană, care include o varietate de opțiuni de fructe de mare, salate și alte preparate ușoare, alături de cocktailuri inedite.

În pofida atmosferei lejere și relaxate, The Reserve va menține același nivel de prețuri ca și hotelul, ceea ce poziționează terasa ca o destinatie premium pentru socializare sau un punct de referință pentru întâlniri de afaceri în centrul orașului.

Sursa foto: Apex Alliance

Despre autor Venit în Capitală în 2007, ca orice copil de provincie cu tolba plină de vise, primul fiind acela de a deveni comentator sportiv - următorul Cristian Țopescu - Adrian a ales să-și înceapă cariera de jurnalist scriind în presă. Deși era abia în al doilea an la Facultatea de Jurnalism , Adrian și-a găsit un loc de muncă la ziarul ” Curierul Național ”. A realizat abia la interviul de angajare că nu mai există departament de sport la ziar, dar asta... Mai multe articole scrise de Adrian Ungureanu »

