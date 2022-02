Cum vrea ministerul Turismului să atragă turiștii străini în România

România vrea să devină o destinație turistică internațională, un obiectiv anunțat de Constantin Daniel Cadariu, ministrul Antreprenoriatului și Turismului. Acesta a expus una dintre măsurile prin care România are de gând să atragă turiști străini.

”Una dintre modalitățile de atragere a turiștilor străini o constituie un program pe care vrem să îl desfășurăm în cursul acestui an, pentru care am creat cadrul legal printr-o OUG, pentru un program de stimulatrre a incomingului. Forma finală va veni în urma unor discuții cu cei de la ANAT”, a declarat ministrul Turismului, aflat la Târgul de Turism de la Romexpo.

Cadariu spune că una dintre propunerile avute în vedere este oferirea unei sume de bani, parte a costului pe o noapte de cazare, dacă turistul străin respectiv va rămâne cazat timp de cel puțin patru nopți.

Ministrul a vorbit și despre situația din vecinătatea României și care ar putea fi impactul acesteia asupra turismului, precizând că, în prezent, România este protejată de NATO.

”În prezent, România are cea mai ridicată protecție din punct de vedere militar și mă refer la umbrela Nato, de la care am primit garanții. În plus, acțiunile din partea NATO, premergătoare acestui eveniment, au dovedit implicarea alianței. Viața merge mai departe, iar noi trebuie să ne facem treaba”, a mai spus Cadariu.

Cât despre dorința românilor de a vizita, mai exact, Sankt Petersburg, ministrul s-a declarat reticent, menționând că este prea devreme pentru un răspuns cert, mai ales că nu putem ști cum va evolua situația.

Constantin Daniel Cadariu, ministrul Turismului, a fost prezent la Târgul de Turism 2022, organizat la Romexpo.

Sursa foto: Constantin Daniel Cadariu/ Facebook

