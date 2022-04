Hoteluri nou deschise în Țara Sfântă: unde ne putem caza

La finalul primei luni de reluare a turismului hotelurile și restaurantele din Tel Aviv și Ierusalim confirmă trendul ascendent al numărului de turiști și estimează creșteri de până la 20% față de aceeași perioadă a anului trecut, când Israelul încă avea granițele închise turismului internațional.

În luna martie, Israel și-a deschis granițele pentru toți turiștii străini indiferent de statutul lor de vaccinare. Pentru a intra în țară, călătorii trebuie să prezinte două teste PCR negative: unul efectuat înainte de plecare și al doilea după aterizarea în Israel (există un centru de testare eficient la Aeroportul Ben Gurion). Totodată aceștia vor trebui să stea în carantină la hotel sau în altă unitate de cazare până când vor primi rezultatul negativ la cel de-al doilea test.

Două noi hoteluri în Tel Aviv și mai multe restaurante și baruri nou-deschise

Vara trecută, hotelul The Jaffa s-a redeschis după un an de la închidere; totodată au fost deschise noi unități de cazare precum Soho House Tel Aviv și Debrah Brown, cel mai recent hotel al popularului brand local de tip boutique Brown Hotels. Restaurantul Dvora, condus de bucătarul-șef Eyal Shani, a fost, de asemenea, deschis la începutul acestui an.

Cu toate astea, cea mai mare noutate hotelieră a orașului a fost deschisă pe 28 martie. Este vorba de The David Kempinski Tel Aviv amplsat de-a lungul promenadei emblematice a Mării Mediterane.

Domeniul culinar nu a fost nici el neglijat. Tel Aviv a fost marcat în ultimii doi ani de o multitudine de deschideri de restaurante și baruri. Printre cele mai interesante se numără HIBA, condus de bucătarul Yossi Shitrit, Onza și Mashya; Tirza wine bar, condus de bucătarul Raz Rahav, până la renumitul restaurant OCD și Capella, un cocktail bar șic situat la etajul 14 al clădirii Hagag.

Cealaltă mare deschidere din acest domeniu a fost lansarea institutului culinar Asif, condus de Naama Shefi, care conduce, de asemenea, Jewish Food Society din New York City: Misiunea sa este de a celebra bucătăria israeliană și de a-i explora rădacinile, influențele și viitorul prin intermediul unei biblioteci pline de cercetări și cărți de bucate, care include o galerie de expoziții rotative, o fermă pe acoperiș care cultivă plante și ierburi indigene, o bucătărie experimentală de testare, o cafenea vegetariană și o piață care vinde produse fabricate în Israel.

Mâncare inspirată de street food în Ierusalim

În al doilea oraș ca mărime din Israel s-au deschis câteva restaurante noi, printre care se numără restaurantul Popina al bucătarului Orel Kimchi, dar și Ruhan și Mitzle, inspirat de mâncarea de stradă, al concurentului de la MasterChef Israel, Ari Levy. Chiar în afara orașului, în colinele iudaice, turiștii pot vizita recent inaugurata vinărie cu restaurant: Ulu.

Deșertul Negev - noua destinație de lux din Israel

Cea mai mare noutate pentru regiunea deșertică din sudul Israelului este, fără îndoială, deschiderea mult așteptatului (și mult întârziatului) Six Senses Shaharut, care a fost inaugurat în august anul trecut. Acest refugiu de lux pentru wellness are 60 de apartamente cu un design inspirat din deșert, un spa ayurvedic, mai multe restaurante, o piscină infinită cu vedere la Munții Edom și o piscină interioară uimitoare, precum și un staul cu cămile flancat de o grădină de ierburi parfumate.

La câteva minute la nord de hotel, în Kibbutz Ketura, Dr. Elaine Solowey, de la Institutul Arava pentru Studii de Mediu, intenționează să deschidă o grădină botanică în cursul acestui an, care va prezenta plante biblice, arbori de tămâie, plante de deșert pe cale de dispariție, un habitat al păsărilor migrătoare și ierburi medicinale importante pentru comunitatea locală de beduini.

În cazul în care turiștii se află în căutarea unei escapade la Marea Moartă, Herbert Samuel Hod Dead Sea a fost deschis în februarie, cu 205 camere și un complex spa masiv cu 16 săli de tratament, saune umede și uscate, un hamam, o piscină interioară cu apă de la Marea Moartă, o piscină interioară cu sulf și o piscină în aer liber cu bar și restaurant.

