6 trucuri pentru o vizită perfectă și ieftină la Disneyland Paris

Disneyland Paris: toată lumea vrea să meargă măcar o zi în celebrul parc de distracții din Franța, dar, în același timp, toți am auzit povești înspăimântătoare despre aglomerație și prețuri. Ei bine, adevărul este că e aglomerat și nu tocmai ieftin, în comparație cu, să zicem, Europa Park sau Efteling. Avem însă câteva trucuri simple învățate chiar la fața locului care îți pot face vizita mult mai plăcută – și mai puțin costisitoare.

1. Când să vizitezi.

Disneyland Paris este mai aglomerat decât alte parcuri din Europa iar la unele atracții cozile pot depăși o oră sau chiar două. Totuși, poți evita cozile în două intervale. Unul dintre acestea este de la prima oră (poți intra în parc și înainte de 9:30, în ciuda informațiilor oficiale) până pe la 10:30-11:00. Al doilea este după paradă, adică după ora 18:00, și până la ora închiderii.

De asemenea, e mai bine să eviți week-end-urile și zilele de miercuri, când elevii din Franța sunt liberi sau au zi scurtă. Marțea și joia este, în general, cel mai liber (luni și vineri fiind ”lipite” de week-end de mulți vizitatori).

În termeni de perioadă a anului, toamna este perioada perfectă pentru a vizita Disneyland Paris. Parcul este cel mai aglomerat în iulie și august, cum era de așteptat, dar din a doua jumătate a lui septembrie începe să se elibereze.

2. Unde să parchezi.

Dacă vii cu mașina și nu te cazezi la hotelurile din Disneyland Paris, nu folosi parcarea ”oficială”, ci parcarea Indigo (trebuie să pui ca destinație pe Waze sau Google Maps ”Indigo Disney Village” ori să urmărești indicatoarele pentru ). Nu doar că este mai ieftină – circa 24 de euro pe zi vs. 30 de euro – ci este și mai aproape de intrarea în parc.

De asemenea, este mai ușor să găsești un loc dimineața în parcarea Indigo. Iar la plecare nu vei prinde aglomerația și ambuteiajele din celalaltă parcare, care este mai mare, dar și mult mai plină.

3. Un parc sau două parcuri?

Disneyland Paris este format, practic, din două parcuri: Parc Disneyland și Walt Disney Studios. Cel din urmă este însă mic - abia anul acesta ar urma să se deschidă mai multe atracții. De asemenea, Walt Disney Studios este pentru copii mai mari sau adolescenți. Atracțiile ”legendare” sunt însă în Disneyland-ul propriu-zis.

Unele bilete permit vizitarea ambelor parcuri în aceeași zi, altele nu. Nu merită însă să iei un bilet separat pentru Walt Disney Studios, pentru că nu vei avea ce face o zi întreagă. Distanța dintre ele fiind de mai puțin de 5 minute pe jos, le poți vedea pe amândouă în aceeași zi.

4. Unde poți să mănânci și să bei.

În ciuda zvonurilor care circulă, poți intra cu mâncare la Disneyland Paris – controalele sunt doar pentru arme și droguri. Există chiar și locuri de picnic, chiar dacă nu poți face grătar (deși unii au încercat, ceea ce a dus la interzicerea explicită a accesului cu grătare).

De ce e bine să ai la tine mâncare? Pentru că la prânz și la cină restaurantele sunt foarte aglomerate, iar la cele cu rezervare trebuie să iei o masă cu cel puțin două luni înainte. Chiar și în afara orelor obișnuite de masă riști să aștepți 30 de minute la un fast-food – ceea ce nu e tocmai de dorit când ești cu copii. Mâncarea nu e neapărat nici puțină, nici scumpă și nici rea, dar nu te aștepta la vreun rafinament gastronomic.

Dacă vrei să faci economie, nu strică să ai la tine și apă. Mai bine zis, sticle sau termosuri, pentru că ai unde să le reumpli în Disneyland Paris – și foarte multă lume face asta. Dacă vrei să cumperi, ai o mulțime de locuri de unde să cumperi, dar ține cont că o sticlă mică este 2,5 euro.

5. Merită să îmi mai instalez și aplicația Disneyland, pe lângă cele 1.456.349 de aplicații pe care le am deja în telefon?

Da, și este cel mai bun prieten al tău, pentru că îți indică timpii de așteptare pentru fiecare atracție în timp real.

De asemenea, doar din aplicație poți cumpăra Fastpass – biletele pentru coada specială, foarte scurtă, la atracțiile de top. Nu sunt ieftine (între 5 și 13 euro, în funcție de atracție), dar, dacă nu îți plac cozile sau nu stai mai mult de o zi, merită. Pe de altă parte, Fastpass-ul de o zi (Disney Premier Access Ultimate) nu prea merită, fiindcă ai practic o intrare specială pentru fiecare atracție mai importantă. Doar că, în general, unele atracții nu le plac copiilor mai mici, iar altele – celor mai mari. Așa că este mai avantajos să cumperi FastPass-uri separate doar pentru atracțiile care chiar sunt potrivite publicului-țintă.

6. Ce faci dacă se strică atracția în care te dădeai.

Pare o situație groaznică, dar de fapt este o oportunitate. Nu te certa cu angajații; spune o poveste tristă despre cum e a doua sau a treia oară când încerci să te dai în ea și se strică. Ai foarte mari șanse să primești (cumva pe sub mână) un Fastpass pentru orice altă atracție îți dorești. Alege-o, normal, pe cea care are cel mai lung timp de așteptare – de obicei, Big Thunder Mountain Railroad sau Crush's Coaster.

Sursa foto: Pixabay

