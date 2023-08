Ghid de vacanță: 5 sfaturi esențiale dacă mergi în parcuri de distracții (cu sau fără copii)

Pentru tot mai mulți români, fie că au copii sau nu, vacanțele înseamnă și vizite la parcuri de distracții: Disneyland, Europa Park, Legoland, Astérix Park, Ferrari World și lista poate continua. Dar astfel de atracții vin deseori și cu dezamăgiri, atât din cauza prețurilor cât și a cozilor. Așa că avem 5 sfaturi nu foarte complicate, învățate chiar la fața locului, care îți pot face mult mai plăcută și mai puțin costisitoare vizita sau sejurul într-un parc de distracții.

Un parc de distracții se poate transforma foarte ușor într-un parc de nervi din cauza prețurilor – de obicei, mai mari decât media – a aglomerației, a plictiselii celor mici (și a nervilor tăi, mai ales dacă doar pentru ei mergi), a parcării sau a faptului că, de foarte multe ori, roller-coasterele și alte atracții sunt închise. Oricât de bine ar fi organizate parcuri ca Disneyland, Europa Park, Phantasialand, Tivoli Gardens, Gardaland ori Efteling, inevitabil o să te confrunți cu o problemă, poate minoră, dar care îți poate strica toată distracția. Poți însă reduce riscul unei astfel de situații cu câteva trucuri simple, pe care ți le dezvăluim în continuare.

1. Mergi în perioadele ”nepopulare”

Dacă ești genul de persoană care își plănuiește din timp vizita la un parc de distracții, fă tot posibilul să alegi o perioadă ”nepopulară” – cu puțini vizitatori, astfel încât să nu ai probleme cu aglomerația, parcarea, cazarea. Primul lucru: verifică în ce perioadă sunt vacanțele școlare în țara unde se află respectivul parc de distracții, fiindcă e clar că aceea va fi cea mai aglomerată perioadă.

Uită-te și la zilele libere ale elevilor: dacă vrei să mergi la Disneyland Paris, de exemplu, ține cont de faptul că miercurea e zi scurtă și, chiar dacă îți programezi vizita în timpul anului școlar, va fi aglomerat. La Walt Disney World, în Florida, cea mai bună perioadă este ianuarie-februarie. De asemenea, week-endurile sunt, firește, mai aglomerate decât zilele săptămânii.

Ca regulă generală, dacă nu îți plac aglomerația și cozile, evită vara, când toată lumea se înghesuie în parcurile de distracții. Aprilie și septembrie sunt lunile perfecte pentru parcurile care se închid în sezonul rece. În plus, din cauza încălzirii globale, iulie și august riscă să fie insuportabile. Un alt avantaj, dacă alegi perioade ”nepopulare”, este că vei găsi cazare mai ieftin chiar și în hotelurile din parcul de distracții.

2. Cum să cumperi bilete la preț redus

O greșeală pe care mulți o fac este să cumpere bilete când ajung în respectivul parc de distracții. Nu doar că vei sta la coadă, dar, cel mai probabil, vei și plăti mai mult. În ziua de azi toate parcurile îți oferă posibilitatea de a cumpăra biletele online din timp și, deseori, cu reducere. Unele parcuri de distracții, cum ar fi Europa-Park, chiar te taxează în plus dacă vrei să cumperi biletul la ghișeu. De asemenea, unele parcuri au oferte în anumite perioade din an și poți lua în avans biletele cu o reducere consistentă.

Dacă vrei să mergi mai multe zile, un abonament anual poate fi o opțiune bună. În general, de la 4 zile în sus un astfel de abonament e mai rentabil decât să cumperi bilete separate și vine și cu alte avantaje – de pildă, reduceri la ceea ce cumperi în parcul respectiv sau la cazare. În plus, un astfel de permis poate include și intrări gratuite în alte parcuri de distracții: de pildă, un abonament anual la Legoland Germania vine cu intrări în alte 14 locații și, pentru doar 15 euro în plus, mai poți include și o intrare la Gardaland sau Legoland Billund din Danemarca.

3. Nu te lăsa păcălit de marketing

Parcuri de distracții ca Disneyland sau Legoland nu au neapărat cele mai bune atracții, cât cel mai bun marketing. Dacă nu mergi cu copiii, ci doar pentru distracția ta, și nu îți pasă dacă te întâlnești cu Mickey Mouse sau cu un personaj generic (sau cu niciun personaj), parcurile de distracții mai puțin cunoscute sunt o alegere bună. Nu doar că sunt mai puțin aglomerate, ci sunt și mai ieftine – și deseori au mai multe atracții decât un parc celebru, fiindcă nu pun atât de mult accent pe zonele de shopping și de branding.

De exemplu, cel mai bun roller-coaster din Europa nu e la Disneyland din Paris. Zadra și Hyperion, ambele în Energylandia, un parc de distracții din Polonia, au mari șanse la acest titlu, la fel și Nemesis și Wicker Man din Alton Towers (Marea Britanie), Taron din Phantasialand sau Taiga din Linnanmaki (Finlanda). În Statele Unite, capitala roller-coasterelor nu e vreun parc Disney, ci Cedar Point din Ohio – iar Six Flags Great Adventure din New Jersey vine puternic din urmă. Niciunul dintre aceste parcuri de distracții nu are însă forța marketingului Disney ori Lego și grija acestor branduri pentru ”împachetare”.

Același criteriu este important și dacă mergi cu copii foarte mici, care nu sunt încă atașați de un anumit brand. Deseori parcurile de distracții ”no-name” au zone mult mai bune dedicate copiilor sub 3 ani decât parcurile faimoase. În plus, dacă vrei să eviți mult plâns și nervi, sfatul nostru e să te uiți înainte pe site-ul parcului respectiv și să vezi cam în câte atracții ai putea avea acces tu și/sau copilul tău, în funcție de vârstă și de înălțime.

4. Nu te baza pe mâncarea și băutura din parc

Mulți nu iau în considerare factorul ”mâncare și băutură”. În realitate, acestea pot fi, în final, mai scumpe decât biletul de intrare. Chiar dacă banii nu sunt o problemă, s-ar putea pur și simplu să nu găsești ceva care să te mulțumească pe tine sau, mai grav, pe copii. Din experiența noastră, regula este că cu cât e mai faimos parcul, cu atât mâncarea e mai proastă și mai nesănătoasă – în schimb, în parcuri obscure din Europa sau Statele Unite poți găsi mâncare excelentă la prețuri absolut decente.

O altă problemă e aglomerația: la Disneyland Paris, de pildă, chiar și în afara orelor obișnuite de masă riști să aștepți 30 de minute la un fast-food. Ceea ce nu e tocmai de dorit când ești cu copiii. Un copil nemâncat = un adult extrem de stresat.

Ce poți face? Simplu, să vii cu mâncare și băutură la tine. Nimeni nu te oprește, în multe parcuri există chiar și locuri de picnic, chiar dacă nu poți face grătar. Unii (nu spunem că au fost români, dar nici că n-au fost) au încercat totuși în Disneyland Paris în urmă cu câțiva ani, ceea ce a dus la interzicerea explicită a accesului cu grătare.

Apă de băut găsești fără probleme, mai ales în parcurile din SUA, unde există cultura cișmelelor. O idee bună e să ai o sticlă sau un termos la tine. Dacă vrei să mergi mai multe zile în același parc de distracții, merită să cumperi un pahar pe care îl poți reumple la preț redus sau chiar gratuit. Dacă îți cumperi un abonament, ai reduceri și la mâncare și băutură – în general, între 10 și 25%. Nu te baza însă doar pe mâncarea și băutura din parc, fiindcă, mai ales seara, s-ar putea să descoperi că în multe locuri sortimentul pe care ți l-ai dori tu sau, mai rău, copiii, s-a terminat. Nu le promite celor mici că sigur vor mânca pizza, dacă nu vrei ca vizita în parcul de distracții să se sfârșească în lacrimi.

Și, apropo de mâncare, ia în considerare faptul că multe atracții îți întorc stomacul pe dos.

5. Cum să eviți cozile la atracțiile din parcurile de distracții

Dincolo de preț, mâncare, parcare, cazare și orice altceva, cel mai mare dușman al distracției în astfel de parcuri sunt cozile, care pot fi și de ordinul orelor în cazul celor mai faimoase atracții. Nu există nicio metodă perfectă pentru a le evita, deși oamenii au căutat soluții încă din cele mai vechi timpuri. Primul pas, și cel mai simplu, e să nu mergi în perioadele aglomerate din an.

De asemenea, evită orele de vârf. Multe ghiduri îți vor spune să mergi dimineața, imediat după deschidere. Noi îți spunem exact opusul: mai toată lumea a citit ghidurile respective, așa că o să vină la prima oră. În realitate, ultimele 2-3 ore înainte de deschidere sunt, din experiența noastră, cele mai bune atunci când e vorba de cele mai căutate atracții. Un bun indicator e ora paradei pe care o organizează multe parcuri: acela e momentul după care vizitatorii încep să plece și chiar și cele mai lungi cozi se reduc la dimensiuni rezonabile (20-25 de minute).

Indiferent de oră, aplicațiile sunt cel mai bun prieten al tău, pentru că îți indică timpii de așteptare pentru fiecare atracție în timp real. De asemenea, în multe parcuri doar din aplicație poți cumpăra biletele pentru coada specială, Fastpass, cum le spun cei de la Disney. E greu de spus dacă merită sau nu, afară de cazul în care ai o singură zi la dispoziție și cozile sunt uriașe. De asemenea, depinde și cât preț pui pe plânsul sau buna dispoziție a copiilor împreună cu care vizitezi.

Când e vorba de Fastpass-uri, e bine să gândești strategic. În linii mari, există 2 tipuri de astfel de bilete pentru acces rapid: cele care îți dau acces doar la o atracție și cele, mult mai scumpe, care îți permit accesul rapid la toate atracțiile importante într-o zi. Legoland are un sistem puțin diferit, ”Reserve 'N 'Ride”, prin care îți faci practic programare, fie pentru o zi, fie pentru una sau mai multe atracții. Dacă vrei să iei un Fastpass de o zi, gândește-te că unele atracții nu le plac sau nu le sunt accesibile copiilor mai mici, iar altele – celor mai mari. Poate fi mai avantajos să cumperi Fastpass-uri separate pentru atracțiile care chiar sunt adecvate ”publicului-țintă”.

Un alt mod de a obține o formă de acces rapid este ca atracția în care te dădeai să se strice. În loc să te cerți cu angajații, mai bine improvizezi o poveste tristă despre cum e a treia oară când încerci să te dai în acel trenuleț sau carusel și de fiecare dată s-a defectat. Pentru că parcurile – mai ales cele importante – țin la satisfacția clienților, ai mari șanse să primești un Fastpass pentru orice altă atracție îți dorești. Alege-o, normal, pe cea care are cel mai lung timp de așteptare.

Vremea proastă e un alt aliat neașteptat. Atracțiile funcționează și dacă plouă, dar mulți vizitatori se descurajează să stea la rând. Orele de masă sunt și ele în favoarea ta, pentru că mulți se îndreaptă spre restaurante, iar cozile se scurtează. De asemenea, în multe parcuri de distracții există cozi speciale pentru ”single riders”, care de obicei merg mai rapid.

Sursa foto: wall-street.ro

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Radu Pircă a lucrat în presa scrisă, online, TV și radio la ProTV, Cotidianul, stirileprotv.ro, ProFM, Jurnalul și Cultura, printre altele. A ținut seminarii de istoria gândirii politice și istorie politică și a publicat articole de istorie în România și Franța. Este absolvent de Științe Politice, în cadrul SNSPA. Mai multe articole scrise de Radu Pircă »

Te-ar putea interesa și: