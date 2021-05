Se redeschide Disneyland Paris. Care este data de la care îl putem vizita

Disneyland Paris se va redeschide în data de 17 iunie 2021 cu Disneyland Park, Walt Disney Studios Park, Disney’s Newport Bay Club Hotel și Disney Village. Aceste locații se vor redeschide în conformitate cu măsuri de sănătate și siguranță mai stricte. Mult-așteptatul Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel se va deschide în data de 21 iunie 2021, iar rezervările se vor putea face începând cu data de 18 mai 2021.

Turiștii se pot bucura din nou de atracțiile din ambele parcuri, de la Star WarsTM : Hyperspace Mountain și The Twilight Zone Tower of Terror la cursele dedicate familiilor Peter Pan’s Flight și Ratatouille: The Adventure.

Hotelurile Disney își vor redeschide porțile într-un proces etapizat, în funcție de cum va evolua în continuare situația epidemiolgică, după cum urmează:

Disney’s Newport Bay Club în data de 17 iunie 2021,

Hotelul Disney Cheyenne pe 1 iulie 2021,

Disney’s Davy Crockett Ranch pe 13 iulie 2021.

Datele de redeschidere a Hotelului Disney Sequoia Lodge și Hotelului Disney Santa Fe vor fi anunțate ulterior. Disneyland Hotel rămâne închis pentru reamenajare până la noi informații.

Măsuri de protecție la Disney

Întrucât autoritățile recomandă purtarea măștii în stațiile publice, Disneyland Paris roagă toți oaspeții cu vârsta de peste 6 ani să se conformeze.

Redeschiderea va implementa și măsuri de participare limitată, obligativitatea achiziționării biletelor și rezervării în avans pentru a asigura distanțarea socială, conform îndrumărilor autorităților. Drept urmare, anumite experiențe, spectacole sau evenimente nu vor fi disponibile sau pot suferi modificări, în funcție de evoluția îndrumărilor oferite de autorități.

Disneyland Paris este o stațiune de vacanță în Marne-la-Vallée, un oraș nou aflat în zona de est a Parisului, Franța. Complexul este situat la 32 km distanță de centrul Parisului și se află în cea mai mare parte în comuna Chessy, Seine-et-Marne.

Sursa foto: Disneyland Paris/ Facebook

