Unde pleacă bogații țării în vacanțe? Două resorturi de lux din Maldive așteaptă aproape 500 de turiști români în 2022

Mulți dintre noi și-ar dori să ajungă în Maldive, însă nu este o destinație pentru toate buzunarele. Totuși, Maldive a știut să joace bine cartea pandemiei, iar la începutul lui 2021, a atras atenția turiștilor români cu reduceri, dar și cu lipsa cazurilor COVID. Astfel, România a devenit o piață emergentă pentru Maldive, Deepak Booneady, vicepreședinte al Comercial Sun Syam Resort, lanț hotelier din regiune, precizând că, în 2022, așteaptă până la 500 de turiști români în hotelurile pe care le manageriază.

”Pentru anul 2022, așteptăm să ajungă in resorturile noastre din Maldive în jur de 4 - 500 de turiști români, ceea ce considerăm că este o performanță bună, ținând cont că s-au deschis aproape toate destinațiile de pe mapamond”, a declarat Booneady, pentru wall-street.ro.

Maldive a atins o nouă cotă de popularitate în urma tendințelor post-pandemie, dar și datorită faptului că a gestionat bine turismul în ceea ce privește siguranța călătorilor și condițiile de intrare în arhipelag. Astfel, turiști din Europa Centrală și de Est, din Asia de Sud, dar și din Orientul Mijlociu și Statele Unite ale Americii au repoziționat Insulele Maldive în planul lor de vacanță.

„Unele piețe individuale, printre care și România, au înregistrat rate de creștere de peste 100% în 2021. Prin urmare, turiștii români călătoresc în această destinație mai mult ca niciodată. În 2021, România a devenit a cincea cea mai mare sursă de turiști pentru Maldive, creând o piață în plină expansiune, cu oportunități suplimentare de creștere. Impulsionată de o înviorare a turismului, economia Insulelor Maldive s-a redresat brusc în 2021 și este de așteptat să revină la nivelurile pre-pandemie până în 2023. Prin urmare, România este o piață pe care echipa noastră se concentrează încă de anul trecut prin activități promoționale, de vânzări, marketing și relații publice pentru a spori notorietatea resorturilor Sun Sun Siyam în anul 2023”, a explicat reprezentantul resorturilor.

Bineînțeles, acesta a precizat că Maldive este apreciată atât de cupluri, cât și de familiile cu copii, fiind solicitate în general de către turiștii cu venituri medii și ridicate.

De ce Maldive și nu Mauritius sau Seychelles?

L-am întrebat pe Booneady de ce ar trebui să alegem Maldive și nu Mauritius sau Seychelles, deoarece fac parte din același segment de vacanțe.

”Conceptul de One Island – One Resort oferă liniștea, confortul și intimitatea din ce în ce mai căutate de călătorii care vor să evadeze pentru o vreme din stresul cotidianului. Maldive se mai laudă și cu împletirea armonioasă dintre relaxare și aventură, cu opțiunile de cazare, cu romantismul fiecărui apus - poate și de aceea este o destinație atât de căutată pentru lunile de miere, cu varietatea de experiențe culinare ce sunt specifice fiecărui resort, cu imensa varietate de activități și opțiunile exclusive de divertisment, dar și renumitele centre Premium SPA”, a descris acesta.

Ce presupune Sun Syam Resort

Sun Syam Resort este format din două resorturi de lux, de cinci stele, Sun Siyam Iru Veli și Siyam World.

Sun Siyam Iru Veli se axează pe acel paradis privat la care visează mulți călători. De aceea, toate vilele sunt concepute în jurul termenilor de intimitate, confort, spațiu și lumină, fiind încadrate în natura exotică a atolului Nilandhe de Sud. Cu patru tipuri de Water Villas (de la 124 mp) și cinci tipuri de Beach Villas (de la 93 mp), fiecare dintre ele cu piscină privată, se adresează atât cuplurilor, cât și familiilor. Resortul dispune și de facilități precum:

diving,

excursii pe ocean,

sporturi de aventură pe apă,

petreceri cu DJ la piscină,

degustări de vinuri de talie mondială în crama proprie,

tratamentele relaxante la centrul SPA.

Siyam World este situat pe întreg atolul Dhighrah Noonu, cu o suprafață de 54 de hectare și înconjurat de patru kilometri de plaje albe și fine, scăldate de apele cristaline ale Oceanului Indian. Stațiunea insulară oferă 19 tipuri de cazare care se întind de la 89 la 3.000 de metri pătrați, variind de la luxuriante vile cu piscina pe plajă și reședințe uluitoare pe apă, cu tobogane private.

Cu acces la cel mai mare parc acvatic plutitor din Maldive și sub sloganul Never Seen Before!, resortul încearcă să cuprindă activități diverse pentru ca turiștii să nu se plictisească, cum ar fi:

sporturi acvatice,

croaziere și scufundări,

fotbal, tenis sau basket,

sală de fitness,

activități pentru stare de bine (pilates, yoga, meditație),

echitație pe plajă,

centru SPA.

opt restaurante și baruri.

În 2019, în Sun Siyam Iru Veli au ajuns 40 de turiști români, în 2020, aproape 100, iar în 2021 a fost atins pragul de 500.

”Pentru anul în curs, avem o statistică parțială pentru primul trimestru al anului, când resortul nostru a primit cu brațele deschise aproape 100 de turiști români”, a spus Booneady.

Pentru Siyam World, complex deschis la final de 2021, aproape 200 de turiști români au ajuns aici în perioada ianuarie-martie 2022, totalizând un număr de circa 700 de nopți de cazare, potrivit informațiilor furnizate de reprezentantul resortului.

Sursa foto: Sun Syam Resort

