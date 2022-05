Cosmin Marinof, CEO Dertour: Maldive rămâne cea mai scumpă destinație, vacanțele pot ajunge și la 50.000 de euro

”Maldive rămâne cea mai scumpă destinație, unde vacanțele pot porni de la 1.500 de euro și pot ajunge și la 50.000 de euro”, a declarat Cosmin Marinof, CEO Dertour, într-un interviu wall-street.ro. Totodată, acesta a precizat că românii s-au pregătit din timp pentru vacanța de vară, Grecia și Turcia fiind din nou printre principalele alegeri.

Turcia, Grecia și Egipt sunt printre destinațiile rezervate majoritar de turiștii români. Însă atenția românilor a fost captată și de destinații noi, precum emiratul Ras Al Khaimah, despre care am scris AICI, dar și Marsala, din Egipt.

”O vacanță în Ras Al Khaimah seamănă foarte bine cu una în Turcia. Zona este plină de resorturi de lux, cu acces la plajă, și este o destinație ce poate fi vizitată în tot timpul anului. Cât despre Marsala, este o destinație sălbatică, reciful de corali e aproape pe plajă și poți face snorkeling în fața hotelului, ori de câte ori vrei”, a explicat Marinof.

Relaxarea din România, umbrită de război

Începând cu 8 martie, starea de alertă din România a fost eliminată și, împreună cu ea, toate restricțiile. Însă CEO-ul Dertour remarcă faptul că marea relaxare din România a fost umbrită de izbucnirea războiului, pe 24 februarie.

”Ridicarea restricțiilor din România a fost umbrită de război. Ne așteptam ca oamenii să fie buluc la rezervări de vacanțe, dar cu războiul în spatele nostru, turiștii au fost rezervați, au așteptat să vadă ce se întâmplă”, a mai spus Marinof.

Acesta a precizat că izbucnirea războiului a dus la o scădere bruscă a rezervărilor de circa 50%, pe care a numit-o ”o amânare”, mai degrabă, deoarece cifrele au fost recuperate în săptămânile imediat următoare. Acest comportament a fost motivat, spune el, de sentimentul de obișnuință în ceea ce privește războiul.

Bineînțeles, acesta a adăugat că estimează scumpiri ale vacanțelor de până la 40%, ținând cont de crizele pe care le traversăm.

Cu toate acestea, Marinof a menționat că a observat un nou trend în rândul turiștilor, mai exact, rezervarea unei vacanțe în plus.

”Oamenii călătoresc, iar românii au călătorit chiar mai mult decât alții, deoarece restricțiile impuse local nu au fost atât de puternice. Însă turiștii au început să își extindă planurile de vacanță cu încă o călătorie, primăvara sau toamna”, a explicat CEO-ul agenției de turism.

Destinații vedetă post-pandemie

Închiderea căilor de circulație și restricționarea vacanțelor i-a făcut pe turiști să caute alternative. Iar destinațiile care altcândva erau greu de atins au devenit accesibile în timp de stare de alertă sau de urgență.

”Republica Dominicană, Kenya sau Zanzibar au fost destinații pe care le-am realizat pentru prima dată cu un număr mare de turiști. Și nu numai în cazul nostru. A fost un trend pe care piața l-a urmat”, a mai spus Marinof.

În același sens, să ne amintim de situația plecărilor în Maldive de la începutul anului 2020, când România a fost a treia țară sursă de turiști pentru destinație. Trendul a fost menținut și în 2021, când țara noastră s-a clasat pe locul al cincilea ca număr de turiști.

Totodată, acesta a precizat și perioada sărbătorilor pascale a fost una de bun augur pentru turism, deoarece a fost Paștele catolic, urmat de cel ortodox, la care s-a adăugat vacanța copiilor. Marinof a declarat că cea mai solicitată destinație a Dertour a fost Egiptul, care i-a atras pe români cu prețuri foarte accesibile.

Nu în ultimul rând, agenția de turism a avut chiar și stand la Târgul de Turism, însă izbucnirea conflictului ruso-ucrainean a afectat țintele propuse de agenție cu circa 20%:

”Dacă nu era războiul, probabil că ne depășeam scopul propus. Însă participarea la Târg a fost un exercițiu bun, deoarece am avut doi ani de pauză, iar oamenii ne așteptau. Sunt aceiași oameni care vin la astfel de evenimente an de an în căutare de vacanțe”, a conchis Marinof.

Dertour face parte din grupul DER Touristik Group, una dintre companiile de turism din Germania. Are sediul în Köln, peste 130 de companii și a generat un venit total de 6,7 miliarde de euro în 2018. Are o echipă de 10.900 de persoane în 16 țări europene. Parte a grupului german REWE, Dertour a preluat în septembrie 2019 activitățile de turism ale Grupului Eurolines.

