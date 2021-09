Brandul creat de antreprenorul Mihai Nica a fost lansat în 2020 cu o investiție de 200.000 de euro, iar pentru extinderea pe piața externă acesta a alocat un buget de 100.000 de euro. Compania vizeză o triplare a cifrei de afaceri în 2021, până la un milion de lei.

Sursa foto: Sempasi

Mihai Nica, antreprenor cunoscut în piața de business ca fondator Tehmag – furnizor de utilaje și echipamente industriale și-a extins în anul pandemiei expertiza din zona de investiții către un nou segment de piață, de data aceasta cu adresare directă către consumator, fondând Sempasi - brand de gadgeturi dedicate segmentului beauty & skincare.Valoarea inițială a investiției a fost de 200.000 euro, iar gadgeturile de înfrumusețare au ajuns în 2020 în rețeaua de distribuție a marilor retaileri de profil - Douglas, Mariounnaud, Notino, Xpert Beauty, Best-Value, Altex, MakeUp etc. Prin intermediul lanțurilor de distribuție internaționale, Sempasi a depășit granițele, ajungând astfel în magazine din 24 de țări.În Q4 al acestui an, Sempasi va intra pe piața internațională prin intermediul magazinului propriu, care va onora comenzile directe din Marea Britanie, Franța, Italia, Spania, Germania și Ungaria. Investiția în această extindere este de 100.000 de euro.” Piața dinamică și în creștere ne dă motive să estimăm că extinderea europeană prin intermediul magazinului propriu va genera 20% din totalul vânzărilor în următorul an, a precizat Mihai Nica, fondator Sempasi.În 2020, peste 95% din cifra de afaceri a fost generată de vânzările online, însă procentul se anunță mai echilibrat anul acesta, pe fondul extinderii rețelei de parteneri cu distribuție în offline și reducerilor restricțiilor cauzate de pandemie. Astfel, vânzările online vor reprezenta 50% din afaceri, cea mai mare parte dintre acestea fiind generate de canalul propriu de vânzare.În prezent, comanda medie pe Sempasi.com este de 150 de euro, iar, pe fondul gradului ridicat de recurență, valoarea per client este de 300 de euro/an. Extinderea către noi piețe, alături de lansarea de noi produse din perioada următoare, va avea un impact și asupra comenzii medii, care potrivit estimărilor va crește cu 20%.Intrarea pe șase piețe europene este un pas important, primul dintr-o serie de acțiuni ce vizează o prezență internațională puternică a brandului Sempasi. Ne dorim ca o treime din vânzările online totale să fie făcute prin canalul propriu, iar la acest lucru va contribui și extinderea gamei de produse cu noi dispozitive de înfrumusețare, dar și produse de skincare, în următoarele 6 luni – 1 an, a mai precizat Mihai Nica.