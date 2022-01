Franciză Mail Boxes Etc: cât costă și ce servicii oferi prin intermediul agenției

Mail Boxes ETC(MBE) a intrat pe piața din România în 2019 și are în prezent 5 agenții, două în București, una în Cluj, Bacău și Negrești-Oaș, deschise în sistem de franciză. Vă prezentăm în acest material care sunt serviciile oferite și cât costă o franciză Mail Boxes ETC.

Mail Boxes Etc. oferă servicii integrate de ambalare și curierat, logistică și fulfillment, poștă și management poștal, secretariat și customer service, atât pentru companii, cât și pentru persoane fizice. Totodată, compania prestează și servicii de graphic design, print și de marketing, oferind pachete personalizate în funcție de nevoile și preferințele fiecărui client. La nivel internațional a raportat venituri de 1 miliard de dolari în 2020, având peste 2.800 de agenții operaționale în 53 de țări.

Astfel, într-o agenție MBE se găsesc trei domenii principale de business în același loc: ambalare și curierat, grafic design și print, micrologostică și fulfillment cărora, datorită terminației ETC, le pot fi adăugate numeroase alte servicii personalizabile, în funcție de nevoile clienților.

Pe piața din România a intrat în 2019, unde își propune să dubleze numărul agențiilor în 2022 și să atingă o cifră de afaceri de 10 milioane de euro, în primii 10 ani. Franciza a fost adusă la nivel local de antreprenorul Adrian Minea, master francizor Mail Boxes ETC și fondatorul Bipmobile, companie de transport internațional de mărfuri, cu o cifră de afaceri anuală de peste 15 milioane de euro.

Bipmobile este unul dintre membrii fondatori PALLEX, rețea internațională de distribuție paletizată a mărfurilor.

Mail Boxes Etc. oferă servicii integrate de ambalare și curierat, logistică și fulfillment, poștă și management poștal, secretariat și customer service, atât pentru companii, cât și pentru persoane fizice. Totodată, compania prestează și servicii de graphic design, print și de marketing, oferind pachete personalizate în funcție de nevoile și preferințele fiecărui client.

Cât costă deschiderea unei agenții

În funcție de zona/orașul în care va fi deschisă agenția, taxa de franciză este curpinsă între 10.000 și 16.000 de euro, la care se adaugă cheltuielile cu amenajarea spațiului (minimum 70 mp), care pot crește investiția inițială cu încă maximum 10.000 de euro.

După prezentarea planului de afaceri și încheierea contractului, francizații beneficiază de training și consiliere din partea MBE, precum și de asistență pentru amenajarea sediulul agenției în concordanță cu standardele companiei la nivel mondial. Pentru funcționarea optimă a unei agenții este nevoie de două persoane, respectiv un Store Manager, care administrează activitatea din agenție, și un Agent de Vânzări.

Odată cu creșterea businessului, o agenție mai poate angaja și un șofer, care să preia coletele de la clienți. O agenție nu are nevoie de o flotă de mașini/camioane pentru a realiza serviciile de curierat, deoarece MBE este un integrator al curierilor deja existenți pe piață, dar oferă în plus servicii adiționale necesare precum: ambalare, depozitarea stocurilor și managementul acestora, administrarea rambursurilor și retururilor etc.

Sursa foto: tayhun / Shutterstock.com

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Armand s-a alăturat echipei Wall-street.ro în anul 2016, an în care a și finalizat cursurile Facultății de Jurnalism din cadrul Universității Hyperion . De-a lungul timpului a acoperit domenii precum FinTech, Finanțe-Bănci și Fiscalitate. A pus umărul timp de patru ani la consolidarea proiectului Future Banking , dedicat industriilor FinTech și digital banking, din poziția de Head of Growth. Tot în cadrul aceluiași proiect a dat startul emisiunii FinTech Friday,... Mai multe articole scrise de Armand Iliescu »

Te-ar putea interesa și: