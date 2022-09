Marketplace: cum să vinzi mai bine online și să te extinzi la nivel internațional prin intermediul lui

Vânzarea prin intermediul unui markeplace a devenit din ce în ce mai populară în ultimii ani, ani în care industria de e-commerce românească ne-a obișnuit cu creșteri de două cifre. Despre oportunitățile pe care le ai odată ce ai ales să vinzi prin intermediul unui marketplace, cum te poate ajuta să te extinzi la nivel internațional, dar și care sunt aspectele la care trebuie să te uiți pentru a stabili dacă acest canal este unul potrivit pentru brandul tău, discutăm în prima zi a evenimentului ecomTEAM, pe 7 septembrie.

Markeplace-ul este tema cu care începem ediția din acest an a evenimentului ecomTEAM, în încercarea de a stabili dacă este „noua perlă a coroanei”. Printre beneficii precum accesul la o audiență mare deja formată sau posibilitatea de a te extinde mai ușor în alte piețe, marketplace-ul devine o alegere pentru din ce în ce mai mulți jucători din e-commerce.

Noi vom afla ultimele trenduri, date și aspecte la care să fii atent dacă vrei să vinzi pe un marketplace de la:

Oana Antohe, Seller Growth Director Markeplace eMAG România, Ungaria și Bulgaria

Ioana Anghel, Marketplace Leader Decathlon

Cezar Cârligeanu, Head of Sales România, Bulgaria și Portugalia în cadrul OLX Business

De asemenea, Oana Antohe va susține la finalul zilei și un workshop dedicat acestui subiect, intitulat „Business Simulation – Growing through eMAG Marketplace”.

