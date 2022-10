Elefant.ro: Pierderi de 12,4 mil. lei în primul semestru. Compania vrea să investească 8 mil. de lei anul acesta în Marketplace

Compania Elefant Online SA, proprietar al elefant.ro și elefant.md, cu obligațiuni tranzacționate la Bursa de Valori București a anunțat în raportul bursier semestrial o reducere a veniturilor din vânzări cu 11% în primul semestru din 2022, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Astfel, cifra de afaceri a companiei s-a situat în perioada ianuarie-iunie 2022 la 95,3 milioane de lei, cu pierderi nete de 12,4 milioane de lei.

În raportul publicat la Bursa de Valori București , compania precizează că scăderea cifrei de afaceri este determinată de mai mulți factori nefavorabili precum:

ajustarea preferințelor de achiziție a clienților dinspre vânzările online spre offline ca urmare a eliminării restricțiilor cauzate de pandemia COVID-19.

diminuare puterii de cumpărare a clienților ca urmare a efectelor cumulate de creșterea prețurilor la produsele de bază și a conflictului din Ucraina.

De asemenea, reprezentanții Elefant precizează că un alt factor care a influențat evoluția veniturilor din acest prim semestru este reprezentat de orientarea investițiilor companiei majoritar către Elefant Marketplace și a serviciilor adiacente.

“Am mizat mai puțin pe creșterea veniturilor din vânzări folosind modelul de business curent și ne-am concentrat pe a investi timp, efort, resurse umane și financiare către Elefant Marketplace care nu mai este doar un concept, ci un model de business bine structurat. Elefant Marketplace este motorul care va asigura creșterea viitoare atât pentru elefant.ro, cât și pentru companiile partenere “, declară Sergiu Chircă, CEO elefant.ro.

În ceea ce privește veniturile din comerțul online, defalcat pe produse principale, vedem diferențe mari între primele 6 luni de anul trecut și primele 6 luni ale acestui an la categorii precum:

Vânzarea de parfumuri: În primele 6 luni ale acestui an a generat vânzări de 9,9 milioane de lei, în timp ce în primele 6 luni de anul trecut s-au situat la 17,3 milioane de lei.

Vânzarea de ceasuri: În primele 6 luni ale acestui an a generat vânzări de 3,2 milioane de lei, în timp ce în primele 6 luni de anul trecut au fost de 5,2 milioane de lei.

Vânzarea de genți și accesorii: În primele 6 luni ale acestui an a generat vânzări de peste 682.000 de lei, iar în primele 6 luni de anul trecut de 1,39 milioane de lei

“Anii 2020-2022 au fost atipici pentru toată piața. Au existat perioade foarte bune cum a fost primul semestru din 2020 când, practic, comerțul online a explodat, dar și perioade mai puțin faste, cum au fost primele șase luni ale acestui an. În ciuda acestor fluctuații economice, pentru elefant.ro traiectoria este foarte bună dacă analizăm acești ultimi ani în care business-ul a crescut cu peste 50%. Dacă în 2019 înregistram în primul semestru o cifră de afaceri de 61,68 milioane lei, în acest an am încheiat primul semestru cu 94,65 milioane lei“, declară Sergiu Chircă, CEO elefant.ro.

Compania a precizat că, în aceste prime 6 luni, a reușit să își reducă datoria pe termen scurt cu peste 20 de milioane de lei și va continua investițiile în noul model de business.

“În cei 12 ani de când suntem pe piață, am investit peste 115 de milioane de lei în companie. În acest an, investițiile s-au ridicat până acum la 4 milioane de lei, urmând ca acționarii actuali să contribuie cu alte 4 milioane până la final de an pentru dezvoltarea companiei în perioada următoare“, adaugă Sergiu Chircă.

Lansat în urmă cu 12 ani, elefant.ro a crescut de la un business de 0,8 milioane lei în 2010 la un business de 227 milioane lei în 2021.

