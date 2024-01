În unele țări la nivel global, piața de e-commerce s-a confruntat cu o creștere a retururilor la început de an, conform datelor platformei ZigZag, ce oferă soluții de gestionare a retururilor. Piața de e-commerce din România nu înregistrează, pe de-a întregul, schimbări notabile în această direcție, conform declarațiilor oferite de mai mulți jucători din industrie pentru ecomTEAM, divizia de e-commerce a publicației de business wall-street.ro.

Pe 1 și 2 februarie, compania ZigZag a înregistrat un record pe piața din Regatul Unit al Marii Britanii. Companiile de e-commerce britanice au înregistrat o creștere cu 42% a retururilor față de aceeași perioadă a anului anterior. Din totalul retururilor înregistrate de platforma ZigZag în perioada Crăciunului din 2023, 48% au fost retururi plătite. În Germania și Franța, de exemplu, retururile plătite au crescut cu 13% și 20%, conform informațiilor oferite de ZigZag și citate de ecommercenews.eu.

Vrei să fii la curent cu evoluția pieței de Fashion în e-commerce? Vino la ecomTEAM Fashion edițion. Înscrie-te AICI.

Returul comenzilor online: Cum arată situația din România?

Pentru a vedea cum arată situația din România, am discutat cu reprezentanți ai companiilor de curierat FAN Curier și Cargus, dar și cu compania de LogTech Postis, furnizor de tehnologie pentru administrarea livrărilor.

Din datele operaționale analizate până la jumătatea lunii ianuarie, reprezentanții FAN Courier au precizat că nu au observat o schimbare a clienților săi în ceea ce privește retururile.

„Numărul coletelor returnate la începutul acestui an este comparabil cu cel din aceeași perioadă a anului trecut. Ca tendință generală însă, putem afirma că perioadele de discounturi și campaniile de vânzări organizate de retailerii online (de exemplu Black Friday sau reducerile de sărbători) generează mai multe retururi decât în alte perioade ale anului, iar explicația este simplă: convinși de prețurile mai mici, consumatorii comandă mai mult decât au nevoie sau bunuri care nu li se potrivesc și pe care ulterior le returnează. Observăm această tendință în fiecare an în astfel de perioade”, precizează reprezentanții FAN Courier pentru ecomTEAM.

În 2022, FAN Courier a lansat platforma retur.fancourier.ro, special concepută pentru retururi. Compania precizează că aceasta reduce cu până la 90% timpul alocat returnării produselor achiziționate.

„Accesând platforma FAN Retur, generarea AWB-ului și comanda de curier se fac prin completarea unui singur formular online, iar clienții pot returna produsele către orice retailer, indiferent de modalitatea prin care le-au achiziționat – online sau din magazin -, sau de modalitatea de plată folosită”, precizează reprezentanții FAN Courier pentru ecomTEAM.

Totodată, rețeaua de lockere FANbox, rețea în continuă dezvoltare în toate regiunile țării, atât în zonele rezidențiale, cât și cele de afaceri, este o altă modalitate atât pentru livrarea coletelor rezultate din comerțul online, dar și pentru returnarea acestora.

Așa cum scria ecomTEAM la jumătatea lunii decembrie a anului trecut, Neculai Mihai, cofondator FAN Courier, a precizat că businessul va ajunge la 2.000 de lockere instalate în România până la jumătatea anului 2024. Investiția totală în lockere a companiei se ridică în jurul a 20 de milioane de euro.



Vrei să fii la curent cu evoluția pieței de Fashion în e-commerce? Vino la ecomTEAM Fashion edițion. Înscrie-te AICI.

De partea cealaltă, compania de curierat Cargus, vorbește despre o creștere cu aproximativ 25% a retururilor la începutul anului, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2023.

„Nu este o situație neobișnuită, pentru că vorbim despre un comportament de consum direct corelat cu creșterea volumelor de la finalul anului, atât față de o perioadă obișnuită, cât și față de același interval din anul precedent. În ceea ce ne privește, am încheiat sezonul de shopping noiembrie – decembrie 2023 cu volume semnificativ mai mari față de ediția precedentă, deci este firesc să existe și mai multe retururi. În medie, într-o perioadă obișnuită rata de retur este de aproximativ 3%. De asemenea, rata de retur este influențată și de mixul de clienți și caracteristicile produselor. De exemplu, anul 2023 a fost marcat de intrarea pe piață a companiilor internaționale, în special cele din China, care au impus o dinamică de shopping ușor diferită (prețuri, mecanici promoționale, plata ramburs, termen ridicat de livrare)”, precizează reprezentanții Cargus pentru ecomTEAM.

Conform declarațiilor oferite de Cargus pentru ecomTEAM, printre orașele cu cele mai mari creșteri a ratei de retur se regăsesc Giurgiu, Reșița, Slatina, Bistrița și Miercurea Ciuc. În București, rata de retur a crescut foarte puțin, cu doar câteva procente.

Tot anul trecut, Cargus a lansat serviciul de retur pentru magazinele online. Disponibil în întreaga rețea națională Cargus SHIP & GO, acesta permite o returnare a produselor achiziționate personalizată la nivelul fiecărui AWB( perioada de expirare, adresa și modalitatea de retur, adăugarea unei etichete specifice etc.), astfel încât comerciantul să aibă parte de retururi diferențiate într-un sistem automat.



„Serviciul poate fi complet integrat cu platformele de e-Commerce folosite de comercianți, un consumator putând astfel returna un colet în rețeaua SHIP & GO în mai puțin de un minut”, precizează reprezentanții Cargus pentru ecomTEAM.

Mircea Stan, Co-founder și CEO al businessului LogTech Postis, furnizor de tehnologie pentru administrarea livrărilor, oferă o serie de detalii legate de comportamentul cumpărătorilor online la final de an.

„În mod uzual, pe final de an se înregistrează o creștere a comenzilor online datorate campaniilor de Black Friday și a sărbătorilor de iarnă. Creșterea numărului de comenzi vine la pachet cu o apreciere de 25-30% a numărului de comenzi refuzate sau returnate față de perioada normală din an. Dacă analizăm comportamentul cumpărătorilor la finalul anului 2023 față de 2022, nu se observă diferențe semnificative pe plan local sau regional la nivel de CEE.”, precizează Mircea Stan pentru ecomTEAM.



Vrei să fii la curent cu evoluția pieței de Fashion în e-commerce? Vino la ecomTEAM Fashion edițion. Înscrie-te AICI.

Sursa foto: olgsera / Shutterstock.com