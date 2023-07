Analiză MerchantPro în e-commerce: Scădere pe zona de fashion și creștere a segmentului Home&Deco

Analiza realizată de MerchantPro - platformă locală de soluții Saas pentru e-Commerce - pe datele înregistrate de magazinele online active atât în 2023, cât și în prima jumătate a 2022, arată o creștere a vânzărilor de 8.5% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Din punct de vedere al numărului comenzilor plasate de clienți în acest an, creșterea rămâne moderată (+6%).

Datele analizate de MerchantPro indică drept cel mai dinamic segment de piață Home&Deco, unde numărul comenzilor plasate a crescut cu peste 30%. Pentru prima dată în ultimii 3 ani, segmentul Fashion înregistrează contracție, cu o scădere ușoară, de -5% ca număr de tranzacții.



La nivel general, evoluția indicatorilor de eCommerce la nivelul magazinelor active pe platforma MerchantPro rămâne temperată. Valoarea medie a comenzii a avut o dinamică discretă, cu doar 1 euro, de la 50 euro în primele 6 luni ale anului trecut, la 51 euro pentru semestrul 1 din 2023.



Trendul ascendent de la începutul anului 2022, întrerupt brusc în primăvara trecută de conflictul din Ucraina, a fost reluat în vară și s-a menținut până la începutul lui 2023. În luna ianuarie 2023 s-au înregistrat cu aproape 15% mai multe comenzi decât în ianuarie 2022. Ulterior, pe fondul presiunii generate de inflație și posibila recesiune preconizată global, creșterea a încetinit, înregistrând chiar o stagnare în aprilie 2023 versus aprilie 2022.



Cele mai multe comenzi, atât numeric, cât și din punct de vedere al valorii tranzacțiilor au fost înregistrate în luna mai 2023.



La nivel de platformă, volumul total al vânzărilor online al celor aproape 2000 de magazine care folosesc MerchantPro, inclusiv cele activate în a doua jumătate a anului trecut, a crescut cu 22%.

Analiza pe domenii: mai mult confort, mai puține articole vestimentare

Apetența românilor pentru cumpărături online, ca modalitate rapidă, convenabilă și sigură de a face cumpărături din toate categoriile se menține și în 2023. Mai mult, pe măsură ce românii își petrec în continuare mult timp acasă, fie pentru a lucra remote, fie pentru a se bucura de momente de relaxare în confortul locuințelor proprii, cererea pentru produse de Home&Deco a crescut semnificativ în primele 6 luni ale anului 2023, precizează MerchantPro în analiza sa.



Față de aceeași perioadă a anului precedent, segmentul Home&Deco a înregistrat cea mai mare creștere în numărul de comenzi (+33%). Valoarea medie a comenzii s-a situat la 100 Euro.



„Digitalizarea obiceiurilor de consum este tot mai evidentă și pe segmente care erau asociate comerțului tradițional. Home&Deco este cel mai bun exemplu. În ultimii ani, tranzacțiile online din această categorie au crescut constant. Din 2-3 clickuri, consumatorii pot explora diferite branduri, opțiuni de amenajare, pot compara prețuri, citi recenzii, fără a fi nevoie să se deplaseze fizic prin magazine. Practic, ecommerce-ul a făcut ca achiziția de produse pentru casă și decorațiuni să fie un proces ușor, accesibil, practic și rapid. Și în acest context, diferența notabilă o face experiența consumatorului pe site - soluțiile optimizate în funcție de nevoile consumatorului, de la viteza de încărcare, mod de prezentare la produselor, până la opțiuni de plată și retur”, precizează Arthur Rădulescu, CEO MerchantPro.



În perioada ianuarie-iunie 2023, numărul comenzilor de articole sportive se menține stabil (+6%), în timp ce pe segmentul IT&C s-au plasat cu 32% mai multe comparativ cu primele 6 luni ale lui anului trecut.



Pe domeniul Fashion se remarcă o ușoară scădere a numărului de comenzi (-5%), valoarea medie a comenzii crescând ușor de la 32 Euro la 34 Euro.



„Comercianții din online trebuie să se adapteze la un comportament de achiziție mai precaut și o competiție ridicată. Bătălia pe atenția și bugetul clienților este intensă și, cred eu, o cursă de anduranță. Antreprenorii care își construiesc business-urile pentru un maraton au de câștigat. Cei mai abili se orientează către îmbunătățirea experienței vizitatorilor site-ului- a devenit mai importantă ca oricând. Efectul unui site bine optimizat, cu viteză mare de încărcare este imediat în rata de conversie și vânzări, indiferent de domeniu, iar pe termen lung este evident în retenție și loializare. Investițiile importante merg în automatizări, inclusiv pentru integrarea și adopția soluțiilor de inteligență artificială, precum și creșterea performanței magazinelor din perspectiva vizitatorilor, la nivel de storefront”, declară Arthur Rădulescu, CEO MerchantPro.



Urmare a acestui comportament orientat către optimizare și performanță, MerchantPro a atras în ultimele 12 luni în platformă mai multe magazine online noi sau mature, care anterior utilizau alte soluții de eCommerce. Astfel, odată cu activarea lor, volumul total al vânzărilor online realizate de magazinele din platformă, inclusiv cele activate în a doua jumătate a anului trecut, a crescut cu 22%.



„Consolidarea pieței are un efect pozitiv la nivel de activitate a platformei, pentru că am atras magazine online noi, cu volume importante de vânzări”, explică Arthur Rădulescu.

