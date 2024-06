România are 1,3 milioane de bugetari, aceștia fiind printre cei mai buni clienți ai agențiilor de turism. Alegerile din 2024 îi fac însă precauți pe salariații de la stat, o bună parte din aceștia renunțând la planurile de vacanță în așteptarea rezultatelor de la urne. În acest context, zborurile către destinații externe sunt așteptate să scadă cu 20% în 2024, estimează Matt Ian David, CEO al companiei aeriene Dan Air .

”Mulți dintre turiștii consacrați provin din administrația publică, care însă nu pleacă nicăieri anul acesta din cauză că nu știu cine vine la putere. Am observat o scădere a cererilor pentru călătorii așa că am început să analizăm piața, să punem întrebări. Ni s-a spus destul de clar că este an electoral și «nu putem pleca până nu știm ce se întâmplă mai departe»”, spune Matt David.

Mă aștept la o scădere a zborurilor externe de 20% anul acesta. Este o situație care pune în dificultate tour-operatorii consacrați. Matt David (foto), CEO Dan Air

Dan Air operează în prezent zboruri către 12 destinații, dar va ajunge în curând la 14, după lansarea rutelor către Dortmund și Paris. Dan Air operează zboruri din Bacău către Italia, Belgia, Franța, Spania, Germania, Irlanda și Marea Britanie.

Dan Air ia în calcul extinderea ofertei cu zboruri ce decolează din București începând cu ultimul trimestru din acest an / primul trimestru din 2025, dar șeful companiei nu dă ca sigură această mutare, având în vedere prognozele pesimiste privind traficul aerian de anul acesta.

”Avem în vedere să începem iarna aceasta să operăm zboruri și din București. Nu ne-am hotărât încă deoarece prognozele de trafic nu arată încurajator. Vara aceasta, cel puțin pe partea de vacanțe – chartere, cererea a scăzut considerabil față de 2023. E ceva ce a luat prin surprindere și agențiile de turism, care se așteptau la trafic mult mai mare. Și noi am fost surprinși. Nu ne așteptam ca alegerile să aibă impact negativ pe zborurile externe”, subliniază Matt David.

El adaugă faptul că scumpirile din ultimii ani reprezintă de asemenea un motiv important care îi determină pe tot mai mulți români să își facă vacanța acasă.

Potrivit celor mai recente date publicate de INS, rata anuală a inflației s-a redus la 5,9% în aprilie comparativ cu anul precedent, față de 6,6% în martie. Totuși, scăderea inflației din România este sub așteptări. În ultimele patru luni, țara noastră a avut cea mai mare inflație din UE și mai are de făcut progrese importante până va ajunge la nivelul de 1,5% - 3% țintit de Banca Națională a României.

Câți bugetari sunt în România și care sunt ministerele cu cei mai mulți angajați

În luna ianuarie a anului 2024, numărul posturilor ocupate în instituțiile și autoritățile publice din România a fost de 1.291.792, înregistrând o scădere cu 767 de poziții față de luna decembrie 2023. Aproximativ 64% dintre aceste posturi erau în cadrul administrației publice centrale.

Din totalul numărului de bugetari de 826.575 de angajați din administrația publică centrală în luna ianuarie a anului 2024, 608.605 desfășurau activități în instituții finanțate integral din bugetul de stat.

Cel mai mare număr de angajați are Ministerul Educației (302.380), urmat de Ministerul Afacerilor Interne cu 123.451 de angajați și Ministerul Apărării Naționale cu 74.036 de angajați.

Sursa foto: Dan Air