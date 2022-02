Lucian Baltaru a pornit pe drumul antrepreneoriatului la vârsta de 18 ani, când și-a cumpărat o mașină și a început să facă taximetrie în Bacău, orașul său natal. După doi ani a ajuns la 7 mașini, șoferi angajați, însă și probleme în ceea ce privește gestionarea fluxului de numerar.

Aceste probleme l-au împins să renunțe la business și să vândă mașinile și licențele de taximetrie. S-a angajat la compania Alo Curier, trecând astfel de la postura de antreprenor la cea de angajat. După un an și jumătate a revenit pe drumul antreprenoriatului, punând alături de Octavian Bădescu, tot fost angajat Alo Curier, bazele companiei de curierat Sameday.

În 2013, Octavian Bădescu a luat decizia de a părăsi compania, lăsănd locul în acționariat retailerului online eMAG, care a preluat o participație de 80%. Anul acesta se împlinesc 15 ani de când au fost puse bazele companiei, o perioadă în care Baltaru a traversat din postura de antreprenor două crize, cea financiară care a început la nivel internațional în 2008 și cea pandemică care s-a declanșat în 2020.

”Mă consider un norocos pentru faptul că sunt în industria de curierat deoarece nu a fost atât de mult afectată de aceste crize. Punctual, au fost niște scăderi, dar nu au avut o tendință de a se permanentiza. De partea cealaltă, atât timp cât comerțul online a crescut în cotă de piață din total retail, industria de curierat a crescut continuu”, precizează Lucian Baltaru pentru wall-street.ro.

Comerțul online a cunoscut o creștere importantă în ultimii doi ani. Pentru 2020, Asociația Română a Magazinelor Online (ARMO) estima o creștere de 30%, industria ajungând la 5,6 miliarde de euro.

Baltaru consideră că dezvoltarea companiilor românești a fost impulsionată cel mai mult în ultimii ani de investițiile în tehnologie, direcție care va face diferența și în viitor.

”E a doua cea mai mare investiție de-a lungul timpului în Sameday, alături de investițiile în easybox-uri”, precizează Baltaru, care comandă online de 3-4 ori săptămânal și are ca metodă de livrare preferată cea la easybox. Unul dintre țelurile Sameday este ca, în orice oraș din România te-ai afla, să ai un easybox la cel mult 3 minute distanță de tine.

Compania are 2.800 de easy-box-uri instalate momentan, dintre care 2.400 în România și 400 în Ungaria. Până la finalul anului își propune să se apropie de 5.000, dintre care 1.000 să fie în Ungaria și peste 3.700 în România, distribuite în 330 de localități.

Ce sfaturi are pentru cei care vor să pornească o afacere

Baltaru consideră că e important să pornești pe drumul antreprenoriatului de tânăr, pentru că nu ai nimic de pierdut și poți să-ți asumi riscuri într-un mod mai curajos. De asemenea, CEO-ul Sameday nu crede în nevoia de a fi angajat înainte de a-ți deschide propria afacere, dacă tu crezi cu adevărat în ideea ta.

La începuturile Sameday, Baltaru povestește că dormea puțin, dar nu se simțea obosit pentru că era tânăr și nu ținea cont până la ce oră lucra, chiar dacă muncea până la 11:00 sau 12:00 noaptea.

”Acesta este un alt avantaj al celor care încep antreprenoriatul foarte devreme în viață, pentru că-și pot dedica tot timpul business-ului și pot da dovadă de extrem de multă determinare și pasiune” adaugă Baltaru.

De asemenea, e de neconceput să pornești o afacere fără a avea în minte tehnologia, la care se mai adaugă încă o zonă recomandată de Baltaru, zonă ce i-a pus probleme la începutul afacerii.

”Un aspect foarte important pe care l-aș recomanda cu tărie ține de zona de finanțe. Eu am învățat din propriile greșeli. Cultura financiară și înțelegerea profundă a mecanismului prin care te poți finanța sunt extrem de importante. În primii ani ai Sameday nu am avut această cultură, nu am înțeles-o bine și am făcut greșeli. Cred că în momentul de față, tehnologia și finanțele sunt două lucruri extrem de importante pentru antreprenoriat”, spune Baltaru.

Este mai greu să ajungi CEO sau să te menții pe poziția de conducere? Baltaru consideră că a ajunge în această poziție e ceva natural, iar menținerea implică și cea mai mare teamă a sa.

”Cea mai mare teamă a mea este legată de faptul că la un moment dat aș putea acționa ca o frână pentru organizație sau în anumite zone ale organizației, fără a-mi da seama de acest lucru”, precizează Baltaru.

Într-un astfel de moment, în care acționezi ca o frână pentru organizație, Baltaru e de părere că trebuie să ai pe cineva care să-ți ia locul și să devii conștient de situație și dispus să-l cedezi

”E ca la o mașină, dacă ai patru roți și una dintre ele frânează, vei merge mai încet. Trebuie să te asiguri mereu că nu pui frână organizației”, spune Baltaru.