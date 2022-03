Când mă uit în urmă, îmi dau seama cât de naivă eram când am început. Îmi imaginam că voi avea un business foarte mic, ușor de controlat, cu câțiva angajați, și astfel voi avea mai mult timp liber. Ei bine, am muncit de zece ori mai mult decât înainte. - Alina Sudriu, Grace Couture -

Dar cum a început povestea Grace Couture? După câţiva ani în domeniul consultanţei imobiliare și la câteva luni după ce a născut primul copil, Alina Sudriu a vrut să dea o şansã antreprenoriatului, așa cum fac numeroase mame în concediul de maternitate.

“Fetița mea Grace avea patru luni când am început business-ul. Am zis atunci că trebuie să fac ceva repede, să văd dacă merge, iar în caz că nu funcționează să mă întorc la vechiul job odată cu terminarea concediului de maternitate”, explică Alina.

A ales acest domeniu deoarece atunci când și-a organizat propria nuntă a luat legătura cu tot felul de furnizori din domeniul organizării de evenimente și i s-a părut un domeniu liniștit, dar și unul cu potențial.

”Am ales această nişă pentru că am simţit că piața dulciurilor de lux era puțin dezvoltată la acea vreme: foarte greu găseai dulciuri realizate la comandă, personalizate, în tema evenimentului şi potrivit personalităţii clientului”, povestește Alina.

Odată stabilit domeniul business-ului, Alina și soțul ei au trecut la fapte: și-au vândut una dintre cele două mașini, au mai adăugat și ceva bani din economii și, cu 15.000 de euro, au dat drumul afacerii.

“Soțul meu s-a ocupat de găsirea și achiziționarea de utilaje pentru a începe producția. Apoi am luat – part time, pentru că nu ne permiteam mai mult – un patiser cu experiență în Franța și Germania. Împreună am conceput câteva sortimente de torturi și am pornit atelierul din Floreasca”, rememorează antreprenoarea.

În prima lună a trimis mostre cu torturi către toţi cunoscuţii din diverse companii, către firmele organizatoare de evenimente sau către floriști. Iar feedback-ul a fost unul încurajator pentru Alina: majoritatea spuneau că nu au mai mâncat așa ceva în București. Clienții se înmulțeau de la lună la lună, iar în sezonul de evenimente din 2013, Grace Couture a început să facă primele degustări cu clienții.

“Chiar din primul sezon de evenimente, comenzile au fost peste așteptări. Am început să colaborăm cu mai multe locații de evenimente sau cu floriști. În 2014 am început să avem și evenimente corporate, adică și mai multe produse personalizate”, explică Alina care consideră că succesul relativ rapid al business-ului s-a datorat unei combinații de timing bun, produse de calitate, o comunicare eficientă și foarte mare implicare din partea ei (în primii ani muncea șapte zile din șapte, iar în weekend-uri, când numărul comenzilor creștea, o apuca și ora două noaptea muncind).

După ce câțiva ani a consolidat bine zona de evenimente private și corporate, Alina Sudriu a trecut la o nouă faza a business-ului: dezvoltarea în zona de retail. Astfel, în 2016, a deschis shop-ul Grace Couture din Băneasa, iar un an mai târziu a fost deschisă și locația Grace Couture din Piața Dorobanților.

“Am mai avut o încercare în mall Promenada, în 2019, însă nu a a fost conform așteptărilor și am decis să o închidem la începutul anului 2020”, explică Alina.

Este mult mai greu să găsești angajați decât clienți

Cea mai mare parte a clienților Grace Couture este reprezentată de femei (circa 80%), cu vârsta cuprinsă între 25 și 40 de ani. Bonul mediu este de 100 de lei în locația din Dorobanți și 35 de lei în cea din Băneasa. Dar focusul principal al Alinei în acești doi ani de pandemie nu a fost clienții, ci angajații.

“Realitatea de azi ne arată că este cu mult mai ușor să găsești angajați decât clienți. Procesul de recrutate a crescut ca durată și ca efort. Ca să păstrez angajații pe care îi am, încerc să creez un mediu cât mai relaxat, să mă apropii de oameni, să le cunosc familiile și problemele”, spune Alina, care în prezent are o echipa de 52 de angajați, dintre care 6 nepalezi, pe care îi consideră foarte determinați și serioși.

Ce dulciuri Grace Couture preferă bucureștenii

Atunci când este întrebată despre produsele Grace Couture, Alina își pune un mare zâmbet pe față și vorbește cu mare drag atât de produsele cu tradiție, cât și de colecțiile sezoniere, cum ar fi, de pildă, gama pentru perioada 1-8 martie 2022.

“Consider că avem cele mai bune torturi din București, deși piața este acum mult mai competitivă decât atunci când am început. Cele mai vândute produse sunt Bacio din Vanilla, French Kiss și Carrot Cake. În fiecare an, însă, analizăm bine ce merge și ce nu, renunțăm la unele produse și venim cu altele noi. Practic, clienții sunt cei care decid”, mai declară antreprenoarea care adaugă că preferarele ei sunt prăjitura Gourmandise și torturile Pistachio Craze și Orchidea Nera.

La finalul lunii februarie, Grace Couture a lansat și colecția Spring Vibes, creată de artizanii atelierului special pentru 1 și 8 martie, care cuprinde prăjituri și torturi în ediție limitată, macarons, elceruri și turtă dulce cu motive tradiționale sau cutii cadou cu mixuri de prăjituri.

Planurile Grace Couture: o sală de evenimente și un loc unde oamenii pot savura prăjiturile

Anul trecut, Grace Couture a avut o cifră de afaceri de 1,6 milioane de euro și o marja de profit de circa 20%, iar pentru acest an Alina estimează să ajungă la afaceri de 1,8 milioane de euro.

Iar odată cu terminarea pandemiei și revenirea la normal, antreprenoarea își dorește să dezvolte business-ul Grace Couture și în alte direcții decât cele de până acum.

“Următoarea locație, care probabil va fi tot în nordul Bucureștiului, mi-aș dori să fie una cu mese, pentru ca oamenii să poată savura pe loc prăjiturile. De asemenea, în anii următori doresc să avem și o sală de evenimente pentru că mă atrage foarte tare această nișă”, mai spune antreprenoarea.

Sfaturi pentru tinerii antreprenori: Găsiți un diferențioator și un mod de promovare adecvat. Astăzi, doar un produs bun nu mai este sufiecient pentru un business de succes;

Ce o supără: procesul de recrutare și nerespectarea termenelor de livrare ale furnizorilor;

Ce dulciuri, altele decât cele de la Grace Couture, îi plac: înghețata de la Friddi, La Romana, Delicii și Velocita, savarinele de la Liberte și gogoșile de casă de la Nicolai.

Sursa foto: Grace Couture