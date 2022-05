Student la ASE (Academia de Studii Economice din București) în perioada imediat următoare revoluției și nesigur în privința carierei sale, Marian Gogu, actualul director general al KFC, a aplicat întâmplător pentru postul de manager de tură la primul restaurant KFC de la acea vreme. ”Pot spune că sintagma « omul potrivit la locul potrivit » descrie perfect modul în care a debutat experiența mea profesională la KFC, care este, de altfel, una specială: am crescut și am evoluat odată cu brandul și am văzut restaurantele KFC din țară deschizându-se rând pe rând”, a declarat Marian Gogu, într-un interviu wall-street.ro.