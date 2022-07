"Eu mi-am început cariera într-o zonă mai corporate, în FMCG, dar m-am îndrăgostit de ecommerce și mi-am dat seama că îmi place tocmai această nebunie, mișcare continuă, când vezi oportunități noi", a declarat Ioana Ilie Dobre pentru wall-street.ro.

CEO-ul Bringo afirmă că stilul de management care o definește este în direcția antreprenoriatului.

Astfel, fiind o piață în creștere, Ioana Ilie Dobre spune că se simte mai degrabă ca un antreprenor, nu ca un CEO al unei companii mari, având în acest fel șansa de a crește organizația.

Cât despre felul în care face, concret, acest lucru, CEO-ul Bringo spune că una dintre direcții este de a testa noi direcții de business și, totodată, noi parteneriate, dându-și ei și echipei șansa de a greși.

Pe de altă parte, afirmă Ioana Ilie Dobre, în acest moment încearcă să construiască o organizație agilă, care se poate mișca într-o piață în continuă schimbare, ocazie cu care compania pune foarte mult accentul pe automatizări.

Avem, în acest moment, peste 10 roboței care lucrează pentru noi în procesele repetitive și câteva soluții de AI, cum ar fi search-ul din aplicație. Ioana Ilie Dobre, CEO Bringo

De asemenea, CEO-ul Bringo crede că este important ca un lider să aibă viziune.

Astfel, spune aceasta, un lider trebuie să seteze viziunea, să o traducă într-un mod în care oamenii să o poată înțelege, lăsându-le în același timp suficientă libertate pentru a experimenta în jurul ei și pentru a face acele mici greșeli din care să învețe.

Totodată, Ioana Ilie Dobre este o susținătoare convinsă a coachingului, explicând faptul că o organizație de tipul Bringo nu poate să crească fără a crește oamenii și invers, oamenii nu vor crește dacă organizația stagnează.

Aceasta a explicat de asemenea că din fiecare etapă din viață a învățat lucruri diferite.

"Am pornit în zona de marketing, apoi am învățat să coordonez echipe și am avut șansa să mă ocup de sectorul de ecommerce al unor branduri mari din România", a declarat Ioana Ilie Dobre.

"Cred că este o continuă acumulare, atât de expertiză, cât și de competențe de management de echipă", a adăugat aceasta.

CEO-ul Bringo a dezvăluit și faptul că trecerea la Uber România a însemnat o creștere personală în zona de acceptare a schimbării constante în viață, dar și o intrare în zona de tehnologie, de care s-a îndrăgostit iremediabil.

Nu în ultimul rând, aceasta a remarcat că un lider trebuie să învețe constant, să stea aproape de echipa sa și să aibă o curbă mare de învățare din punct de vedere al zonei administrative, aceasta fiind, în opinia sa, o zonă un pic greoaie, unde este nevoie de ajutor.

