Samir Karia a venit la cârma Citi România în august 2022, fiind responsabil de elaborarea și implementarea strategiei locale a băncii. Fiind originar din Tanzania, am crede că noul CEO Citi nu are nimic în comun cu românii, însă, el spune că are o valoare comună cu conaționalii noștri: dragostea pentru familie. În primul lui interviu pentru presa din România, Samir a lăsat deoparte „costumul de CEO” și ne amintește nouă, românilor, de ce trebuie să fim norocoși că ne-am născut aici.