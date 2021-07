Tazz by eMAG a luat parte, alături de HORA, Organizația Patronală a Hotelurilor și Restaurantelor din România, la organizarea campaniei de susținere ”Dor de bun și bine”, care și-a propus să faciliteze crearea unui cadru de funcționare în siguranță a business-urilor din HoReCa, sector afectat de restricțiile impuse din cauza pandemiei.

”De când ne-am lansat, am ținut să fim un partener pentru industria HoReCa și vom continua să ne alăturăm acestui gen de inițiative. Nu doar că este industria în care activăm, dar credem mult în parteneriatele care ridică nivelul din piață și trasează direcții noi”, precizează Alin Șerban, CEO tazz by eMAG pentru wall-street.ro.

sursa foto: tazz by eMAG

În luna aprilie a anului trecut, în plină stare de urgență, platforma EuCeMănânc a devenit Tazz by eMAG, trecând astfel într-o nouă etapă: livrarea în maxim o oră pentru mâncarea gătită, alimente sau orice produs necesar pentru casă.

”Rebrandingul era în plan, dar pandemia a grăbit procesul. Aveam doar nevoie de un brand și un produs care să țină pasul cu noua realitate, așa că n-am stat prea mult pe gânduri. Pandemia nu ne-a schimbat strategia, ci doar a accelerat implementarea ei. Am lansat, în primele luni de pandemie, acțiuni care erau planificate pentru următorii 5 ani” precizează Alin Șerban pentru wall-street.ro.

Creșterile au fost mult mai mari decât și-ar fi imaginat vreodată, recunoaște Șerban. La bilanțul de un an, rezultatele arătau o creștere de 6 ori a numărului de restaurante partenere, vânzări de 13 ori mai mari, primul loc în categoria ”Food & Drink” ca număr de descărcări ale aplicației mobile și o echipă care a crescut în toate departamentele.

”Cele mai mari investiții le-am făcut în tehnologie și în oameni. Ne-am ghidat după nevoile clienților în tot ceea ce am făcut anul trecut, iar tehnologia, evident, a venit cu multe îmbunătățiri fix unde a fost nevoie. De exemplu, am lansat Taraba digitală, o categorie care îți aduce mai aproape producătorii români și îți livrează acasă fructe și legume proaspete. Pentru persoanele care primesc bonuri de masă de la angajatori, am lansat plata prin Edenred, ținând cont că aceștia nu mai ies atât de des în magazine și restaurante, însă comandă online. De asemenea, am investit semnificativ în aplicația dedicată livratorilor, pentru a ridica nivelul experienței de livrare, pe fondul creșterii masive de comenzi”, explică Alin Șerban.

Șerban, Tazz by eMAG: Relația cu sectorul HoReCa a fost mai apropiată ca niciodată



sursa foto: tazz by eMAG

Locul chelnerului care le aducea românilor mâncarea la masă a fost luat de livratorul care își anunța sosirea prin sunetul interfonului sau soneria de la poartă. În unele cazuri, chiar chelnerul pe care obișnuiau să îl întâlnească în restaurant a fost cel care le-a adus clienților preparatele comandate.

”Relația a fost mai apropiată ca niciodată. Au fost multe provocări: a trebuit să ne adaptăm în fiecare lună la creșteri foarte mari de volume, schimbări de comportament, apariția de parteneri noi, toate acestea concomitent cu o creștere majoră a echipei interne. Din fericire, am reușit să construim împreună și să ne ajutăm reciproc. De exemplu, au fost și situații în care partenerii n-au mai putut susține același număr de angajați, așa că i-am preluat noi în flota de livratori și, într-un final, toată lumea a avut de câștigat”, precizează Alin Șerban.

Echipa internă a crescut pe toate departamentele, fiind angajați peste 100 de persoane în IT, operațional, vânzări, customer support sau marketing. În ceea privește sectorul de livratori, găsirea partenerilor a fost și rămâne provocatoare.

”Veniturile unui curier care lucreaza full time, 8 ore pe zi, pot depăși salariul mediu pe economie*. Noi încercăm să le „securizăm” veniturile, oferindu-le beneficii precum plata fixă la comandă, venit minim garantat pe oră sau bonusuri de performanță. Într-un final, salariul unui livrator depinde 100% de el, de câte ore lucrează în fiecare zi”, precizează Alin Șerban.

*Conform datelor Institutului Național de Statistică, în luna aprilie, câștigul salarial mediu nominal brut a fost de 5.804 lei, cu 19 lei(0,3%) mai mare decât în luna precedentă. Câștigul salarial mediu nominal net a fost de 3.561 de lei, în creștere față de luna precedentă cu 14 lei(+0,4%).



CEO-ul tazz by eMAG spune că planul pentru următoarea perioadă, descrisă ca fiind una de consolidare, constă în continuarea pe aceeași direcție, respectiv investiții majore în tehnologie și în echipă.

La momentul publicării acestui interviu, tazz by eMAG are peste 500.000 de clienți activi lunar, iar numărul lor a fost în creștere continuă și după relaxarea restricțiilor anti-COVID.

”Uitându-ne la piață, dar și în jurul nostru, ne este din ce în ce mai clar că nu vorbim de o revenire la normal, ci mai degrabă că trăim o nouă realitate. Am învățat trei lecții principale: cât de important este să fii agil, să ții cont de nevoile clienților și să investești în oamenii potriviți”, adaugă Alin Șerban.

Sursa foto: tazz by eMAG