”Testele fac parte dintr-un plan major de interconectare și interoperabilitate a instituțiilor din România, astfel încât, la final, să putem garanta principiul de ‘once only’, adică odată conectat/intrat în spațiul virtual, să nu mai fie nevoie să te plimbi de la o instituție la alta și să fie datoria instituțiilor să facă transferul de informații între ele. În acest sens, vor fi făcute teste în București, în Primării, în anumite servicii din primării, în special acolo unde se înregistrează cozi pentru obținerea documentelor și unde cetățenii trebuie să se plimbe de la o instituție la alta”, spune Ciprian Teleman.

Proiectul pilot va avea loc în București, ulterior acesta urmând să fie scalat la nivelul întregii țări. Extinderea la nivel național se va materializa într-un așa-zis ”cloud guvernamental”.

”Acest cloud va fi organizat sub forma a trei cercuri concentrice: în primul cerc avem o colecție de date guvernamentale care sunt utile mai multor instituții și care vor putea fi accesate. Apoi, în cercul periferic, vom avea marile instituții ale statului, cum ar fi Ministerul Muncii sau al Sănătății, care odată interconectate și interoperabile vor folosi date proprietare și în același timp vor folosi și date comune ce vor fi transferate între ele. Exterior acestui cerc vom avea alte instituții, secundare, care au nevoie de date și care vor putea să le acceseze fie din datele instituțiior mari, fie din nucleul central de date”, a explicat ministrul Digitalizării.

Conceptul de cloud guvernamental a fost imaginat ca un centru de date, însă în realitate el va arăta mai dergabă ca un sistem interoperabil.

”Unele statistici sunt aproape imposibil de obținut acum, pentru niște decizii de politici publice. În țările care au implementate astfel de sisteme timpul de obținere a acestor date se reduce la 3-5 zile”, menționează Teleman.

Guvernul a propus mai multe proiecte de investiții prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

La capitolul Transformare digitală, Guvernul vrea alocarea a peste 4 mld. euro, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, pentru proiecte care să digitalizeze serviciile publice, sistemul de educație și acoperirea cu internet broadband, potrivit unui document lansat în dezbatere publică vineri de executiv.

Cele trei componente vizate de investiții sunt:

Cloud guvernamental și sisteme digitale interconectate în administrația publică, semnătură și identitate electronică, promovarea investițiilor cu valoare adăugată mare în sectorul tehnologiei informațiilor și al comunicării.

România Educată - Digitalizarea educației

Broadband și 5G

Sursa foto: Agerpres